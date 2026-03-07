JELENA JANKOVIĆ ZAHVALILA VUČIĆU I "ER SRBIJI" NA LETU IZ DUBAJIA: Ovakvi potezi pokazuju koliko je važno zajedništvo i briga o građanima

JELENA Janković, bivša teniserka, zahvalila se na društvenoj mreži Instagram , predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, Vladi Srbije i kompaniji "Er Srbija" na organizaciji avionskog leta iz Dubajia ka Beogradu.

Foto: N. Paraušić

Objavu Jankovićeve prenosimo u celosti.

- Želim iskreno da se zahvalim Vladi Srbije na organizaciji leta iz Dubaija ka Beogradu. U trenucima kada je pomoć bila najpotrebnija, ovakav gest znači mnogo svim našim građanima.

Posebnu zahvalnost upućujem predsedniku Republike Srbije, kao i kompaniji Air Serbia, koja je zajedno sa svim nadležnim institucijama učestvovala u organizaciji i realizaciji ovog leta.

Hvala svima koji su svojim trudom, profesionalnošću i odgovornošću omogućili da se naši ljudi bezbedno vrate kući.

Ovakvi potezi pokazuju koliko je važno zajedništvo i briga o svojim građanima, gde god se oni nalazili.

Još jednom veliko hvala svima koji su učestvovali u organizaciji ovog leta. - napisala je Jankovićeva.

Foto: Printskrin/Instagram/jjelicious