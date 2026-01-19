PRODAJA IZ VOZILA: Odobreno postavljanje pult tezgi na 25 lokacija

Srbija i Austrija ne samo da su igrale rukomet, nego su priredile izuzetno uzbudljivu borbu za plasman u drugu fazu Evropskog prvenstva 2026. Na kraju, konačan rezultat, na koji su izuzetno uticale sudije iz Švedske, bio je 26:25 u korist Austrijanaca, pa je Srbima samo teorija ostala da prođu dalje. A ona se nije i materijalizovala...