Srbija

DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA U DOMU ZDRAVLJA IZ JAGODINE Direktor za - smenjivanje

Зорана Рашић
Zorana Rašić

19. 01. 2026. u 17:09

DRŽAVNA revizorska institucija saopštila je da je Dom zdravlja u Jagodini teže kršio obavezu dobrog poslovanja, zbog čega je uputila zahtev Ministarstvu zdravlja za razrešenje odgovornog lica - direktora dr Darka Miletića - o čemu je obavestila i Narodnu skupštinu.

ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА У ДОМУ ЗДРАВЉА ИЗ ЈАГОДИНЕ Директор за - смењивање

Foto: Z. Rašić

Kako je objašnjeno, tokom revizije finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja jagodinske ustanove za 2023. utvrđeno je da je koeficijent za obračun i isplatu plate šefa računovodstva veći od propisanog i po tom osnovu je DZ pre dve godine isplatio 416.000 dinara. Takođe, pojedinim zaposlenima, među kojima je i direktor, naknada za dolazak i odlazak sa posla isplaćivana je za adrese koje se ne nalaze u njihovim ličnim kartama, što je Dom zdravlja neosnovano koštalo još milion i po.

Pomenuta medicinska ustanova imala je obavezu da ove nepravilnosti otkloni, pa je DZ u propisanom roku dostavio DRI takozvani Odazivni izveštaj, ali za sve preporuke nisu dostavljeni adekvatni dokazi, što je lane dovelo i do revizije. I, utvrđeno je da, iako je aneksom ugovora šefu računovodstva dodeljen propisani koeficijent, on nije bio primenjivan, već je Dom zdravlja nastavio da zaposlenom obračunava plate po koeficijentu koji je veći od propisanog za to radno mesto. Takođe, nastavljena je i isplata neosnovano većih putnih troškova - sve do aprila 2025.

