PRVE BEBE U 2026. GODINI: Đurđina, Kalina i Vasilije najmlađi stanovnici Bora

Početak 2026. u Boru obeležilo rođenje tri devojčice, a kraj 2025. jednog dečaka.

Foto: S.M.Jovanović

U borskom porodilištu u prvim satima 2026. godine rođene su tri bebe, devojčice Đurđina i Kalina i dečak Vasilije. Poslednja beba rođena u 2025. godini bio je dečak Stefan.

Majke i bebe koje se trenutno nalaze u porodilištu obišao je gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić, koji im je čestitao rođenje dece i poželeo srećnu i zdravu Novu godinu.

– Obišao sam bebe koje su prve rođene u ovoj godini i taj susret me je ispunio posebnom radošću. Posebno me raduje što prvorođena devojčica Đurđina kod kuće već ima sestricu, kao i to što i druge dve bebe imaju svoje bate i seke. Neka im svima Nova godina donese dobro zdravlje, radost i mnogo osmeha. Grad Bor i država Srbija vode računa o populacionoj politici i nastavićemo zajedno da stvaramo bolje uslove za život i razvoj dece i svih građana – poručio je Milikić.

Foto: S.M.Jovanović Aleksandar Milikić majkama prvorođenih beba uručio poklone

Grad Bor tradicionalno nagrađuje prvorođene bebe u novoj godini, pa će prva beba rođena u 2026. godini, kao i sve bebe rođene 1. januara, dobiti jednokratnu novčanu pomoć u visini prosečne neto zarade u Republici Srbiji, koja ove godine iznosi nešto više od 110.000 dinara.

Pored toga, grad obezbeđuje finansijsku podršku roditeljima i kroz program pomoći pri rođenju deteta. Za prvo dete majka dobija 150.000 dinara, za drugo 200.000, dok za treće i četvrto dete sledi po 300.000 dinara.

U borskom porodilištu tokom 2025. obavljen je 391 porođaj, a rođeno je 398 beba, 201 dečak i 197 devojčica, uključujući i sedam blizanačkih porođaja.