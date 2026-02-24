Hapšenja i istraga

ODREĐEN PRITVOR OSUMNJIČENIMA ZA PLANIRANJE UBISTVA VUČIĆA: Dogovarali nabavku oružja i napad na život i telo predsednika Srbije

V.N.

24. 02. 2026. u 11:25

VIŠI sud u Kraljevu odredio je pritvor do 30 dana D.R. (50) i M.R. (42) osumnjičenima da su planirali ubistvo predsednika Srbije i članova njegove porodice, potvrđeno je za Tanjug u tom sudu.

ОДРЕЂЕН ПРИТВОР ОСУМЊИЧЕНИМА ЗА ПЛАНИРАЊЕ УБИСТВА ВУЧИЋА: Договарали набавку оружја и напад на живот и тело председника Србије

Foto: Printskrin/Youtube/Mup Republike Srbije

Pritvor im je određen da ne bi ponovili krivično delo ili dovršili pokušano ili učinili krivično delo kojim prete.

Oni su osumnjičeni za izvršenje krivičnog dela pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije, u vezi sa krivičnim delom napad na ustavno uređenje. Sumnja se da su oni, kako je MUP saopštio, od decembra prošle do februara ove godine dogovarali nasilnu promenu ustavnog uređenja Srbije i svrgavanje najviših državnih organa.

Oni su, kako se sumnja, dogovarali nabavku oružja i napad na život i telo predsednika Srbije, njegove supruge i dece, na taj način što bi ih lišili života, kao i napad na pripadnike MUP-a Republike Srbije, na taj način što bi pripadnicima MUP-a naneli telesne povrede.

