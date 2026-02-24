Fudbal

TRESE SE MARAKANA! Evropski gigant hoće Vasilija Kostova

24. 02. 2026. u 09:34

SPREMA se istorijski transfer!

FOTO: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ

Vasilije Kostov igra odlično u prvoj seniorskoj sezoni i sve se glasnije priča da će oboriti rekord kada su u pitanju izlazni transferi Crvene zvezde.

Svoju formu je potvrdio u večitom derbiju sa pogotkom i asistencijom, te je ponovo privukao pažnju evropske javnosti.

Kako piše Kalčomerkato, Inter pažljivo motri na Vasilija Kostova. Veoma cene njegove kvalitete i porede ga sa Nikolom Barelom.

Takođe, uzdaju se Nerazuri u odlične odnose sa Dejanom Stankovićem i Markom Arnautovićem, koji bi mogli da mladog vezistu usmere ka tome da odabere prelazak na Đuzepe Meacu.

Nije Inter jedini koji prati Kostova, tako da ga čeka ozbiljna konkurencija za njegov potpis.

