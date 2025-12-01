DANAS POČELA PRODAJA POVLAŠĆENIH STANARSKIH PARKING KARATA U NOVOM SADU : Za mesec dana, 300 dinara
JAVNO komunalno preduzeće “Parking servis” u Novom Sadu, od danas, 1. decembra, počinje sa prodajom povlašćenih stanarskih karata za 2026. godinu.
Stanari u ulicama koje se nalaze u organizovanm sistemu parkiranja, odnosno u zonama naplate, imaju pravo na kupovinu povlašćene godišnje stanarske parking karte, čija je cena više nego simbolična i najniža u Srbiji, i iznosi 300 dinara na mesečnom nivou- kažu u „Parking servisu“.
Povlašćena stanarska parking karta važi na parkiralištima u okolini mesta stanovanja, a to je regulisano blokovskim parkiranjem, koje je omogućilo parkiranje u velikomm broju ulica, po već utvrđenoj definiciji. Građani koji žele da kupe stanarsku parking kartu moraju da imaju automobil u ličnoj svojini, da imaju prijavljeno prebivalište u zoni naplate ili potvrdu o boravištu.
- Apelujemo na sve korisnike da uplatu izvrše elektronskim putem – na internet adresi portal.parkingns.rs, u delu Stanarska parking karta. Kupovinom karata na ovaj način izbegle bi se nepotrebne gužve na blagajni Preduzeća- ističu u „Parking servisu“.
Za sve dodatne informacije građani mogu da kontaktiraju JKP „Parking servis“ Novi Sad, pozivom na brojeve: 021/472-41-40 i 0800/021-104.
