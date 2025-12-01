DEVETI SUSRETI VETERANA FOLKLORA U VAROŠICI UŠĆE, NADOMAK KRALJEVA Najdraži gosti iz - Trebinja
U DOMU kulture "Studenica", u rudarskoj varošici Ušće, u Ibarskoj klisuri nadomak Kraljeva, Deveti susreti veterana folklora okupili su ukupno 10 ansambala iz zemlje i iz inostranstva. U skladu sa višegodišnjom, uspešnom saradnjom kraljevačkih i trebinjskih čuvara narodne tradicije, i ovog puta publici se predstavio i ansambl nacionalnih igara "Jovan Dučić" iz Trebinja...
- Došli smo u našu Srbiju, među svoje prijatelje, među svoju braću u Kraljevu, gde smo uvek rado viđeni gosti - poručio je Nebojša Ratković, direktor, upravnik i koreograf pomenute trupe, razmenjujući poklone sa domaćinima.
A, pored domaćina, nastupili su još ansambl "Nikola Valcarov 1894" iz Bugarske, centar za kulturu "Žiča", kulturno-umetnička društva "Abrašević" iz Kraljeva, "Rasina" iz Boturića, "Jelek" iz Podunavaca, "Moravac" iz Adrana, "Ratina" iz istoimenog sela i "Milomir Glavčić" iz Jošaničke Banje.
