POČINJU RADOVI NA OBJEKTU KOJE SU POŽAREVLJANI KUPILI OD MINISTARSTVA ODBRANE Dom za - obnovu

FASADA zgrade Doma Vojske u centru Požarevca pokrivena je belim, zaštitnim platnom površine 750 kvadrata, jer je započeta sanacija i konzervacija. Projekat je ugovoren za cenu od milion i po dinara, sa porezom, a obuhvata i popravku dotrajalog krova na objektu površine 1.600 kvadrata, koji je još 1909. - kao tadašnji hotel "Grand" - podigao trgovac Milorad Karamarković.

D. Novković

Navedene radove obavlja firma iz Kraljeva koja je izabrana na tenderu okončanom u martu ove godine, a njihovim završetkom sprečiće se prokišnjavanje krova i dodatno oštećenje, uz smanjivanje kritika da delovi fasade, koji već godinama otpadaju, povrede nekog od prolaznika.

Ergela OSIM Doma Vojske - pre tri godine, za 152.456 evra - lokalna samouprava je od Ministarstva odbrane kupila i dva hektara vojnog kompleksa "Ljubičevo", da bi ga pripojila istoimenoj ergeli koju je 1853. podigao knez Miloš Obrenović.

Inače, zgrada Doma Vojske postala je vlasništvo lokalne samouprave u Požarevcu krajem 2023, posle potpisivanja kupoprodajnog ugovora sa Republičkom direkcijom za imovinu, vrednog bezmalo 77 miliona dinara, odnosno 640.000 evra.

- Objekat je u znatnoj meri ruiniran, pa je neophodna kompletna obnova koja se mora obavljati prema određenim pravilima, jer je zgrada kulturno dobro. Podrum i prizemlje su u solidnom stanju, ali spratni i tavanski deo zahtevaju baš veliku rekonstrukciju, da bi na kraju sve bilo u funkciji kulture i nauke - izjavio je ranije gradonačelnik Saša Pavlović.

Pomoć ZA kompletnu obnovu Doma Vojske treba izraditi projektno-tehničku dokumentaciju, za koju će u budžetu za 2026. biti opredeljeno 20 miliona dinara. Tek potom će moći da se odredi ukupna cena radova koja će, pretpostavlja se, biti visoka, pa će Požarevljanima biti potrebna pomoć države i donatora.

Podsetimo, vlasništvo nad Domom Vojske Požarevljani su pokušali da pribave još od 2006, kada je prvobitna cena iznosila 1,8 miliona evra, što je bilo previše za mogućnosti lokalne samouprave. Grad je bio ponudio da izgradi vojne stanove i razmeni ih za ovu zgradu, ali to nije prihvaćeno. Poslednja cena, od pre par godina, iznosila je milion evra, što je takođe bilo nedostižno...

Sada je Ministarstvo odbrane u svoj master plan prodaje na teritoriji Požarevca uvrstilo još tri nepokretnosti. Jedna od njih je kasarna u Sopotu, na putu prema Kostolcu, koja ima 40 objekata i zauzima 12 hektara, kao i zemljište u istom naselju, površine 9,7 hektara. Treća nekretnina, za koju su Požarevljani pokazali interesovanje jeste zemljište površine 1,4 hektara, koje se nalazi u blizini Saborne crkve.