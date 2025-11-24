JESENJI RADOVI: Obnova ulica i objekata u gradu i u selima
VELIKO GRADIŠTE - Na području opštine Veliko Gradište, tokom prošlog meseca obavljena je rehabilitacija tri ulice, koje se nalaze u seoskim naseljima Češljeva Bara i Ljubinje.
U Ulici Boška Vrebalova u Velikom Gradištu, kod OŠ „Ivo Lola Ribar“, postavljen je svetleći pešački prelaz, a otpisan je i ugovor o rekonstrukciji i parternom uređenju Ulice kneza Lazara, u okviru LID projekta. U toku su radovi na uređivanju prostorija u MZ Pečanica, kao i u MZ Topolovnik, u kojoj je u planu i sređivanje fasade Doma kulture.
