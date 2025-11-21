ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži na području Požarevca
POŽAREVAC – U subotu, 22. novembra, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi Požarevca ostati bez struje
Od 7 do 15 sati struju neće imati naselje Bratinac – od centra prema Trnjanu sa bočnim ulicama. U periodu od 7.30 do 14.30 sa mreže će biti isključena Ulica Uroša Predića u Požarevcu. Upozoravaju se potrošači na navedenim područjima da isključe svoje električne aparate pre početka radova i ponovo ih uključe po njihovom završetku. U slučaju lošeg vremena, navedeni radovi biće odloženi.
