Srbija

ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži na području Požarevca

Dušanka Novković

21. 11. 2025. u 10:08

POŽAREVAC – U subotu, 22. novembra, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi Požarevca ostati bez struje

ИСКЉУЧЕЊА СТРУЈЕ: Сутра радови на мрежи на подручју Пожаревца

D.N.

Od 7 do 15 sati struju neće imati naselje Bratinac – od centra prema Trnjanu sa bočnim ulicama. U periodu od 7.30 do 14.30 sa mreže će biti isključena Ulica Uroša Predića u Požarevcu. Upozoravaju se potrošači na navedenim područjima da isključe svoje električne aparate pre početka radova i ponovo ih uključe po njihovom završetku. U slučaju lošeg vremena, navedeni radovi biće odloženi.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

INSPEKCIJA U SRBOBRANU JOŠ NIJE OTKRILA KO JE TOKOM OKTOBRA IZAZVAO POŽARE U ATARU Spaljena i odgovornost
Srbija

0 0

INSPEKCIJA U SRBOBRANU JOŠ NIJE OTKRILA KO JE TOKOM OKTOBRA IZAZVAO POŽARE U ATARU Spaljena i odgovornost

GOTOVO 200 stabala iz vetrozaštitnog pojasa u ataru Srbobrana oštećeno je prošlog meseca paljenjem strnjike i šikare pokraj puteva prema Mileševu i dvorcu Fantast, u susednoj bečejskoj opštini, a počinioci do danas nisu otkriveni. Nije pomoglo ni što je komunalni inspektor utvrdio da su se oba požara dogodila uz njive u vlasništvu i u zakupu poznatog poljoprivrednika...

21. 11. 2025. u 20:00

Politika
Tenis
Fudbal
ALKARAZ KAO PRAVI SRBIN: Pogledajte šta mu stoji kraj TV-a - balkanska estetika

ALKARAZ KAO PRAVI SRBIN: Pogledajte šta mu stoji kraj TV-a - balkanska estetika