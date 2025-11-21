INSPEKCIJA U SRBOBRANU JOŠ NIJE OTKRILA KO JE TOKOM OKTOBRA IZAZVAO POŽARE U ATARU Spaljena i odgovornost

GOTOVO 200 stabala iz vetrozaštitnog pojasa u ataru Srbobrana oštećeno je prošlog meseca paljenjem strnjike i šikare pokraj puteva prema Mileševu i dvorcu Fantast, u susednoj bečejskoj opštini, a počinioci do danas nisu otkriveni. Nije pomoglo ni što je komunalni inspektor utvrdio da su se oba požara dogodila uz njive u vlasništvu i u zakupu poznatog poljoprivrednika...

foto OU u Srbobranu

Zato je intervenciju nadležne inspekcije zatražio i Ekološki pokret Vrbasa (EPV), čije delovanje nadilazi granice imenovane teritorije.

- Zahtevali smo od opštinskog komunalnog inspektora u Srbobranu da izađe na teren i utvrdi činjenično stanje, pronađe vinovnike tog protivpravnog ponašanja, te da postupi po zakonu. Ali, od njega smo dobili samo dva štura odgovora, zbog čega smo zatražili pojašnjenja u vidu informacija od javnog značaja - ističe prvi čovek EPV, Ratko Đurđevac.

Obnova EKOLOŠKI pokret Vrbasa neće se pomiriti sa "zatvaranjem" slučaja spaljenog drveća. Pokušaćemo da aktiviramo i poljoprivrednu inspekciju, s obzirom na to da je putni pojas, gde se dogodio požar, uzurpiran zaoravanjem njiva do same ivice asfalta. Ako se ne pronađe ko je kriv za paljevinu, insistiraćemo da Opština u Srbobranu obnovi uništeni drvored - poručio je Đurđevac.

Inspektor Branko Šćepanović obavestio je vrbaške eloge da je pozvao na usmenu raspravu Arsena Gradinca iz Srbobrana, vlasnika i zakupca parcela uz izgorele drvorede, i Rolanda Sabolčkog iz Bečeja, sezonskog radnika na tim njivama. Đurđevac, međutim, kaže da je izostao odgovor da li su njih dvojica priznala paljenje koje je uništilo vetrozaštitni pojas. Zato je zatraženo da se Ekološkom pokretu Vrbasa dostavi kopija zapisnika o inspekcijskom nadzoru u ovom predmetu.

- Paljenje nije urađeno po mom nalogu, niti sam imao takve namere, a tog dana nisam bio prisutan na parcelama, pa samim tim ni očevidac štetnog događaja, pa ne mogu da znam pod kojim je uslovima došlo do požara - izjavio je u zapisnik Arsen Gradinac, dok je Sabolčki rekao da je uklanjao zeleno rastinje na krajevima pomenutih parcela, oko putnog pojasa, zbog čega ne isključuje mogućnost "da je lako moglo doći do požara kad se rastinje osušilo", negirajući pritom da ga je on zapalio.

Na osnovu ovih izjašnjavanja, inspektor je zaključio da nema elemenata da se protiv njih pokrene prekršajni postupak, pa je ostalo na tome da su vatru u ataru zapalile i do velike štete dovele - nepoznate osobe.