POLA NOVOG SADA BEZ TOPLE VODE : U četvrtak radovi JKP „Novosadska toplana“ na Toplani „Zapad“
ZBOG radova JKP „Novosadska toplana“ na Toplani „Zapad“, u četvrtak, 20. novembra, od devet časova, biće prekinuta isporuka toplotne energije za pripremu tople potrošne vode za Novo naselje, Detelinaru, Satelit, Avijatičarsko naselje kao i za Klinički centar Vojvodine i Novosadski sajam.
To znači da će bez tople potrošne vode biti žitelji 108 ulica u Novom Sadu, koliko pokriva Toplana „Zapad“.
Normalizacija u isporuci toplotne energije za pripremu tople potrošne vode, kako potvrđuju iz JKP „Novosadska toplana“, očekuje se u večernjim časovima.
