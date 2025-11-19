Srbija

POLA NOVOG SADA BEZ TOPLE VODE : U četvrtak radovi JKP „Novosadska toplana“ na Toplani „Zapad“

Slobodan Bajić

19. 11. 2025. u 13:49

ZBOG radova JKP „Novosadska toplana“ na Toplani „Zapad“, u četvrtak, 20. novembra, od devet časova, biće prekinuta isporuka toplotne energije za pripremu tople potrošne vode za Novo naselje, Detelinaru, Satelit, Avijatičarsko naselje kao i za Klinički centar Vojvodine i Novosadski sajam.

N.Karlić

To znači da će bez tople potrošne vode biti žitelji 108 ulica u Novom Sadu, koliko pokriva Toplana „Zapad“.

Normalizacija u isporuci toplotne energije za pripremu tople potrošne vode, kako potvrđuju iz JKP „Novosadska toplana“, očekuje se u večernjim časovima.

