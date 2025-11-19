KNJIŽEVNICI IZ REGIONA U UŽICU: Festival "Na pola puta"
Književni festival „Na pola puta“ biće održan u ponedeljak 24. novembra, nakon dva pomeranja termina održavanja, a svi programi, osim projekcije filma u bioskopu “Art”, biće realizovani u svečanoj sali Užičke gimnazije.
- Tokom ove turbulentne godine dva puta smo pomerali termin održavanja festivala, da bismo ipak uspeli - da ne odustanemo. U ponedeljak u 20 časova biće otvorena izložba fotografija Milomira Kovačevića Strašnog, a potom održan razgovor o festivalu – saopštila je Užička književna republika, organizator festivala.
Ovogodišnji gosti će biti Dragan Velikić, Damir Šodan, Nadija Rebronja, Nežad Ibrahimović, Marko Čudić, Saša Ilić, Tena Lončarević, Dejan Ilić, Nenad Veličković, Namir Ibrahimović. Od utorka do četvrtka oni će držati nastavu u gimnaziji, a uveče će se održavati razgovori i javna čitanja.
Deo programa je i projekcija filma “Fiume o morte!” u sredu u 11 časova u bioskopu “Art”. Ulaz je slobodan.
U četvrtak, 27. novembra, nakon večernjeg čitanja, festival se završava koncertom Damira Šodna, koji svira i peva prepeve pesama Leonarda Koena.
Preporučujemo
KAMION ZA SAKUPLjANjE OTPADA NA KORIŠĆENjE OPŠTINI: Ministarka Pavkov u Sečnju
19. 11. 2025. u 16:19
UKRAJINSKI VOJNICI: Pogledajte šta Rusi rade u Pokrovsku, ne možemo da ih pratimo
RUSKI vojnici u Pokrovsku deluju kao diverzanske i izviđačke grupe i otežavaju odbranu Ukrajini time što se presvlače u civilnu odeću, izjavio je komandant 68. lovačke brigade, pod pseudonimom "Ljuti", za "Suspilne" 19. novembra.
19. 11. 2025. u 18:42
PUTIN ZAVRŠIO U BOLNICI: Proveo noć na klinici
RUSKI predsednik Vladimir Putin objavio je da je završio godišnji lekarski pregled i rezultati su dobri.
19. 11. 2025. u 20:22
TAJ MALI ŽUT BIKINI: Teniserke zapalile net fotkama sa plaže
ARINA Sabalenka i Paula Badosa su u žiži.
18. 11. 2025. u 11:34
Komentari (0)