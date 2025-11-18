NAJAVLJEN SAJAM ZAPOŠLJAVANJA U NOVOM SADU: Organizatori upitili pozive poslodavcima i kandidatima za posao

SAJAM zapošljavanja u Novom Sadu, u organizaciji Nacionalne službe za zapošljavanje i Grada, biće održan 27. novembra od deset do 15 časova u holu Master centra Novosadskog sajma.

Z. Grumić

To će biti nova prilika za direktno povezivanje poslodavaca sa potencijalnim kandidatima, predstavljanje otvorenih radnih pozicija i jačanje vidljivosti kompanija na tržištu rada.

Organizatori manifestacije pozivaju poslodavce da predstave svoje potrebe za zapošljavanjem a nezaposlene da se jave svom savetniku za zapošljavanje radi evidentiranja učešća i informisanja o pripremi za sajam.

Prijavljivanje je u toku i može da se obavi lično u Filijali Nacionalne službe za zapošljavanje Novi Sad, pozivom na broj telefona 021/488-55-18 ili e-mejl ana.latinovic@nsz.gov.rs



