NAJAVLJEN SAJAM ZAPOŠLJAVANJA U NOVOM SADU: Organizatori upitili pozive poslodavcima i kandidatima za posao
SAJAM zapošljavanja u Novom Sadu, u organizaciji Nacionalne službe za zapošljavanje i Grada, biće održan 27. novembra od deset do 15 časova u holu Master centra Novosadskog sajma.
To će biti nova prilika za direktno povezivanje poslodavaca sa potencijalnim kandidatima, predstavljanje otvorenih radnih pozicija i jačanje vidljivosti kompanija na tržištu rada.
Organizatori manifestacije pozivaju poslodavce da predstave svoje potrebe za zapošljavanjem a nezaposlene da se jave svom savetniku za zapošljavanje radi evidentiranja učešća i informisanja o pripremi za sajam.
Prijavljivanje je u toku i može da se obavi lično u Filijali Nacionalne službe za zapošljavanje Novi Sad, pozivom na broj telefona 021/488-55-18 ili e-mejl ana.latinovic@nsz.gov.rs
Preporučujemo
SEKTOR ZA VANREDNE SITUACIJE MUP U VRANjU Počinje obuka 19. klase
18. 11. 2025. u 16:52
VEČERAS „KIR JANjA „ U SMEDEREVU: Predstava Okret teatra na Velikoj sceni
18. 11. 2025. u 13:46
BAJATOVIĆ OTKRIO POTENCIJALNE KUPCE NIS-A: "Ruski kapital mora da bude anuliran"
DIREKTOR Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je večeras da prodaju NIS-a Rusima 2008. ne vidi kao loš poslovni potez, ali da ruski kapital u toj kompaniji mora da bude anuliran, jer NIS mora da nastavi da radi, a kao potencijalne kupce NIS-a vidi subjekte iz arapskih zemalja, ali ne isključuje ni evropske, ili američke kompanije.
18. 11. 2025. u 22:27
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
TAJ MALI ŽUT BIKINI: Teniserke zapalile net fotkama sa plaže
ARINA Sabalenka i Paula Badosa su u žiži.
18. 11. 2025. u 11:34
Komentari (0)