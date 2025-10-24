MLAVSKO KOLO: Sutra Međunarodni festival folklora
PETROVAC NA MLAVI – U subotu, 25. oktobra, u Petrovcu na Mlavi održava se Međunarodni festival folklora „Mlavsko kolo“.
Osim iz grada domaćina, učestvuju i kulturno-umetnička društva iz Mrkonjić Grada, Tearca i Sofije. Festival se održava u Domu kulture, od 19 sati.
PUTIN O ISPORUCI "TOMAHAVKA": Ako Ukrajina napadne oružjem dugog dometa, odgovor će biti zapanjujući
AKO Ukrajina pokrene napade oružjem dugog dometa na Rusiju, odgovor će biti zapanjujući, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin.
23. 10. 2025. u 17:59
STIŽE ZIMA KAKVA SE VIĐA JEDNOM U STO GODINA? Meteorolozi odgovorili na spekulacije o "zimi veka"
NEMAČKI portali su preplavljeni informacijama o ekstremnoj zimi, ulicama prekrivenim snegom i ekstremnim vremenskim uslovima koji prete zemlji.
23. 10. 2025. u 17:38
ZEMLjOTRES USRED DNEVNIKA: Voditeljka se obratila u strahu: "Nadam se da će biti sve u redu" (VIDEO)
DOK je čitala vesti u noćnom Dnevniku, prekinuo ju je zemljotres...
24. 10. 2025. u 19:43
