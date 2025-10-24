ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u okolini Požarevca
POŽAREVAC – U subotu, 25. oktobra, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi u okolini Požarevca ostati bez struje.
Od 8 do 14 sati dolaziće do povremenih isključenja, na oko 30 minuta, za trafo-oblasti Kličevac 1, 2, 3 i 4 i Ribari 1 i 2, a u periodu od 14 do 15 sa mreže će biti isključena trafo-oblast Stari Kostolac 3. U slučaju lošeg vremena, navedeni radovi biće odloženi.
PUTIN O ISPORUCI "TOMAHAVKA": Ako Ukrajina napadne oružjem dugog dometa, odgovor će biti zapanjujući
AKO Ukrajina pokrene napade oružjem dugog dometa na Rusiju, odgovor će biti zapanjujući, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin.
23. 10. 2025. u 17:59
STIŽE ZIMA KAKVA SE VIĐA JEDNOM U STO GODINA? Meteorolozi odgovorili na spekulacije o "zimi veka"
NEMAČKI portali su preplavljeni informacijama o ekstremnoj zimi, ulicama prekrivenim snegom i ekstremnim vremenskim uslovima koji prete zemlji.
23. 10. 2025. u 17:38
ZEMLjOTRES USRED DNEVNIKA: Voditeljka se obratila u strahu: "Nadam se da će biti sve u redu" (VIDEO)
DOK je čitala vesti u noćnom Dnevniku, prekinuo ju je zemljotres...
24. 10. 2025. u 19:43
Komentari (0)