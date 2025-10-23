„KUPUSIJADA“ MENJA TRASE AUTOBUSA : Od petka do nedelje privremena izmena linija na relaciji Novi Sad - Futog

TRASA autobuskih linija Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, 53 i 55, koje saobraćaju na liniji između Novog Sada i Futoga, biće privremeno izmenjene zbog „Futoške kupusijade“, od petka, 24. oktobra u 12 časova do nedelje 26. oktobra.

S.B.

Tako će, u skladu sa rešenjem Gradske uprave za saobraćaj i puteve, autobusi na linijama broj 53 i 55, iz Novog Sada za Futog, voziti redovnom trasom do Futoga i raskrsnice Cara Lazara i Braće Bošnjak a zatim nastaviti Ulicom Svetozara Markovića, skretati desno u Partizansku ulicu, pa u Ulicu Branka Radičevića, levo u Ulicu Rade Kondića i dalje saobraćati redovnom trasom.

Polasci iz Futoga za Novi Sad će ići istom, izmenjenom trasom.

Na izmenjenom delu trase biće otvorena privremena autobuska stajališta.