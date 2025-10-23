PELE, DŽAJA, SLAVKA: Promocija dokumentarca o legendi ženskog fudbala Slavki Kanjevac iz Smedereva
U Centru za kulturu Smederevo održana je promocija dokumentarnog filma „Pele, Džaka, Slavka“ posvećenog Slavki Kanjevac iz Smedereva, fudbalerki koja je proglašena golgeterkom Evrope i „mašinom za golove“ na evropskom turniru u francuskom gradu Mentonu 1976. godine.
Film prati Slavkinu igračku karijeru, kao i kasnije trenerske poduhvate, predsednikovanje muškim fudbalskim klubom i neprekidni rad u sportu. Film je o borbi za pravo na životni poziv, snazi entuzijazma, upornosti, umeću primanja pobeda i poraza – o životu žene, šampionke u „muškom“ sportu.
Autorka filma je Dragana Kanjevac diplomirana filozofkinja, kulturna i medijska publicistkinja, iskusna TV voditeljka, producentkinja i dokumentaristkinja.
Produkcija ovog filma je omogućena sredstvima dobijenim na konkursu Filmskog centra Srbije. Projekcije su omogućene zahvaljujući podršci Britanskog saveta u Srbiji - Ambasada Velike Britanije u Srbiji.
Ovo je bila pretpremijera u rodnom gradu, a večeras u Nišu zakazana je prva projekcija dokumentarca o legendi jugoslovesnkog fudbala.
