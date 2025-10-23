Srbija

PELE, DŽAJA, SLAVKA: Promocija dokumentarca o legendi ženskog fudbala Slavki Kanjevac iz Smedereva

Jelena Ilić

23. 10. 2025. u 11:50

U Centru za kulturu Smederevo održana je promocija dokumentarnog filma „Pele, Džaka, Slavka“ posvećenog Slavki Kanjevac iz Smedereva, fudbalerki koja je proglašena golgeterkom Evrope i „mašinom za golove“ na evropskom turniru u francuskom gradu Mentonu 1976. godine.

ПЕЛЕ, ЏАЈА, СЛАВКА: Промоција документарца о легенди женског фудбала Славки Кањевац из Смедерева

CZK Smederevo

Film prati Slavkinu igračku karijeru, kao i kasnije trenerske poduhvate, predsednikovanje muškim fudbalskim klubom i neprekidni rad u sportu. Film je o borbi za pravo na životni poziv, snazi entuzijazma, upornosti, umeću primanja pobeda i poraza – o životu žene, šampionke u „muškom“ sportu.

Autorka filma je Dragana Kanjevac diplomirana filozofkinja, kulturna i medijska publicistkinja, iskusna TV voditeljka, producentkinja i dokumentaristkinja.

Produkcija ovog filma je omogućena sredstvima dobijenim na konkursu Filmskog centra Srbije.  Projekcije su omogućene zahvaljujući podršci Britanskog saveta u Srbiji - Ambasada Velike Britanije u Srbiji. 

Ovo je bila pretpremijera u rodnom gradu, a večeras u Nišu zakazana je prva projekcija dokumentarca o legendi jugoslovesnkog fudbala.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ČOVEK I KONJ KAO JEDNO: Požarevljanin Andrija Sterđević sa 17. godina ostvario dečački san, pa nastavio da niže uspehe
Srbija

0 0

ČOVEK I KONJ KAO JEDNO: Požarevljanin Andrija Sterđević sa 17. godina ostvario dečački san, pa nastavio da niže uspehe

POŽAREVLjANIN Andrija Sterđević (34) vinuo se u sam vrh konjičkog sporta jer je na poslednjim "Ljubičevskim konjičkim igrama", u atraktivnom i izuzetnom zahtevnom ljubičevskom višeboju, trijumfovao na konju Misterija - ponovivši uspeh iz 2019, kada je takođe bio najuspešniji u gađanjima topuzom, strelom i kopljem, te sečom sabljom i u kurirskom jahanju, pa se okitio titulom ljubičevskog viteza.

23. 10. 2025. u 16:35

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA JE ZAPANJENA: Ne može da veruje šta joj je Poljska upravo uradila!

RUSIJA JE ZAPANjENA: Ne može da veruje šta joj je Poljska upravo uradila!