ZAGAĐENI VODOVODI: U tri sela voda zabranjena za piće

Dušanka Novković

22. 10. 2025. u 09:48

VELIKO GRADIŠTE - U naseljima Tribrode, Kurjače i Kamijevo kod Velikog Gradišta, voda iz seoskih vodovoda zabranjena je za piće i pripremu hrane, zbog zdravstvene neispravnosti.

Prema rezultatima analiza koje je uradio Zavod za javno zdravlje „Požarevac“, u vodovodu u Tribrodu registrovani su povišeni nitrati, dok je u Kurjaču i Kamijevu utvrđeno prisustvo bakterija fekalnog porekla. Zbog toga se voda u ovim naseljima može koristiti samo kao tehnička, sve dok naredne analize ne budu pokazale njenu ispravnost.

