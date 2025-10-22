SRCA SRCEM ČUVA: Profesor dr Marija Zdravković dobitnica Zlatne povelje „dr Draga LJočić“

Profesorka Marija Zdravković, lekarka, majka i naučnik, ponela je jedno od najviših priznanja Srpske kraljevske akademije naučnika i umetnika, Zlatnu povelju „dr Draga Ljočić".

Foto Vojislav Danilov

U KBC Bežanijska kosa, koju vodi kao direktor, lečeno je više od 61.000 pacijenata tokom pandemije koronavirusa. Za mnoge je ta bolnica bila poslednja nada, kao što je profesorka dr Marija Zdravković, sa kolegama, koleginicama i zdravstvenim radnicima, bila vera da život pobeđuje.

Saopstavajući odluku o nagradi, u ime SKANU, akademik Dragan Damjanović, njen predsednik je rekao:

- Postoje lekari koji leče, kao i oni koji uz lečenje uzdižu i duh nacije. Dr Zdravković je oličenje posvećenosti, nauke i ljubavi prema čoveku. Nagrada koja nosi ime prve srpske lekarke dr Drage Ljočić , odlazi u njene ruke kao znak zahvalnosti, ali i zavet budućim generacijama. Jer u trenucima kada su mnogi iz drugih branši bežali, ona je stajala uspravno. Kao kardiolog, inernista, lekar, slušala je srce naroda. Kao rukovodilac vodila je timove u najtežim danima. Zato je danas među ženama koje je Svetska zdravstvena organizacija prepoznala kao stubove borbe protiv pandemije u Evropi i Aziji - rekao je između ostalog akademik Damjanović.

Profesorka dr Marija Zdravković je doktorirala sportsku kardiologiju. Usavršavala se u Cirihu, Berlinu, Lajpcigu, Čikagu... Uvela je kardiomagnetnu rezonancu u kliničku praksu Srbije i bila na studijama student generacije. Udata je i majka troje dece. Govori engleski i nemački. Dobitnuca je titule "Naj Beograđanka“. Počasni je građanin Zemuna i nosilac Ordena Karađorđeve zvezde.

