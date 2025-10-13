UKINUTA NAPLATA ZA BAJINOBAŠTANE I UŽIČANE: U nacionalni park bez naknade

Nadzorni odbor „Nacionalnog parka Tara“ usvojio je izmene Odluke o naknadama za korišćenje zaštićenog područja: to znači da su zahtevi građana uvaženi i da neće biti naplate takse za prolazak motornim vozilima kroz nacionalni park, za putnička vozila sa bajinobaštanskim i užičkim registracijama.

N. Janković

Za pomenuta vozila odlaže se ranije doneta odluka, a konačnu reč daće Ministarstvo zaštite životne sredine kome se predlaže oslobađanje plaćanja takse za vozila sa pomenutim registrarskim oznakama.

- I ovoga puta, nadzorni odbor „Nacionalnog parka Tara“ i resorno Ministarstvo zaštite životne sredine, prepoznali su značaj izmene odluke. Ovo je još jedan dokaz da dijalog nema alternativu i da se zajedičkim snagama dolazi do najboljih rešenja. Grad Užice i opština Bajina Bašta zahvalni su na razumevanju - saopštile su lokalne samouprave dva grada.

Taksa za motorna vozila uvedena je u aprilu prošle godine, a lokalno stanovništvo bilo je oslobođeno plaćanja. Međutim, 1. oktobra ove godine uvedena je elektronska naplata, koja je obuhvatila i vozila sa užičim i bajinobaštanskim registracionim oznakama. Posle protesta građana, pomenute kategorije ponovo su oslobođene plaćanja takse.