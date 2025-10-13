UKINUTA NAPLATA ZA BAJINOBAŠTANE I UŽIČANE: U nacionalni park bez naknade
Nadzorni odbor „Nacionalnog parka Tara“ usvojio je izmene Odluke o naknadama za korišćenje zaštićenog područja: to znači da su zahtevi građana uvaženi i da neće biti naplate takse za prolazak motornim vozilima kroz nacionalni park, za putnička vozila sa bajinobaštanskim i užičkim registracijama.
Za pomenuta vozila odlaže se ranije doneta odluka, a konačnu reč daće Ministarstvo zaštite životne sredine kome se predlaže oslobađanje plaćanja takse za vozila sa pomenutim registrarskim oznakama.
- I ovoga puta, nadzorni odbor „Nacionalnog parka Tara“ i resorno Ministarstvo zaštite životne sredine, prepoznali su značaj izmene odluke. Ovo je još jedan dokaz da dijalog nema alternativu i da se zajedičkim snagama dolazi do najboljih rešenja. Grad Užice i opština Bajina Bašta zahvalni su na razumevanju - saopštile su lokalne samouprave dva grada.
Taksa za motorna vozila uvedena je u aprilu prošle godine, a lokalno stanovništvo bilo je oslobođeno plaćanja. Međutim, 1. oktobra ove godine uvedena je elektronska naplata, koja je obuhvatila i vozila sa užičim i bajinobaštanskim registracionim oznakama. Posle protesta građana, pomenute kategorije ponovo su oslobođene plaćanja takse.
MISTERIOZAN UREĐAJ SNIMLjEN PRE PADA NADSTREŠNICE: Dragan J. Vučićević otkriva nove dokaze (FOTO)
GLAVNI urednik Informera Dragan J. Vučićević ekskluzivno je otkrio nove dokaze o padu nadstrešnice u Novom Sadu na Železničkoj stanici 1. novembra 2024. godine.
13. 10. 2025. u 11:53
DRAMA U IZRAELSKOM PARLAMENTU: Levičar krenuo na Trampa, obezbeđenje hitno reagovalo (VIDEO)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp dočekan je ovacijama u izraelskom parlamentu Knesetu, gde je počeo njegov govor. Ubrzo nakon toga, levičarski poslanik Kneseta je počeo da dobacuje, a obezbeđenje je odmah reagovalo.
13. 10. 2025. u 13:34
OTAC PREDRAG: Najveći greh Srba na slavama "To je šamar svetitelju"
OTAC Predrag Popović objašnjava da se slave u istoriji kod Srba vezuju za period ili dan u kom je određena porodica primila hrišćansku veru.
12. 10. 2025. u 12:33
Komentari (0)