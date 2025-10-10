Srbija

U ČAST GROŽĐA I VINA: Počela je Oplenačka berba u Topoli

Vesna Hadžić

10. 10. 2025. u 12:46

U Karađorđevom gradu u Topoli počela je „Oplenačka berba“, koja se ove godine održava od 10-12 oktobra. Ova tradicionalna jesenja turističko – privredna manifestacija održava se već 62 godine u čast vina i grožđa, koji su zaštitini znak ovog kraja. Organizuje se pod pokroviteljstvom opštine Topola i u organizaciji Turističke organizacije "Oplenac"

У ЧАСТ ГРОЖЂА И ВИНА: Почела је Опленачка берба у Тополи

Foto : Opština Topola

Oplenačka berba, tradicionalna manifestacija koja se održava svake druge subote u oktobru u Topoli, predstavlja jedan od najznačajnijih i najposećenijih događaja u Srbiji, posvećen slavljenju grožđa, vina i kulturnog nasleđa ovog kraja.

Prva Oplenačka berba održana je 1962. godine i od tada je prerasla u centralni događaj za vinogradare i ljubitelje vina iz celog regiona. Odvija se u periodu kada u Srbiji pada sezona berbe vinograda, što simbolizuje bogatu tradiciju vinogradarstva ovog kraja.

Foto : Opština Topola

Oplenačka berba je, kao privredno-turistička manifestacija, 2012.godine, proglašena za najuspešniju tradicionalnu manifestaciju. Topola je upravo zbog nje, na konkursu Evropske komisije 2014. godine uvrštena u mrežu Izuzetnih destinacija Evrope u Srbiji – EDEN i to u kategoriji turizam i lokalno materijalno kulturno nasleđe.

U Crkvi Svetog Đorđa na Oplencu danas je svečano obeležena i 91. godišnjica od smrti kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića, vladara koji je svoj život posvetio jedinstvu i napretku srpskog naroda.

Svetu liturgiju služio je Njegovo Preosveštenstvo episkop kragujevački i mitropolit šumadijski Jovan, uz sasluženje sveštenstva Šumadijske eparhije. Nakon liturgije, služen je pomen, a zatim su na grob kralja Aleksandra I položeni venci i cveće u znak sećanja i poštovanja prema njegovom delu i žrtvi.

Foto : Opština Topola

 

Prvog dana Oplenačke berbe za najmlađe posetioce nastupaju „Leontinini talenti“ na Vinskom trgu, gde će biti održan i Dečiji festival folklora. Drugog dana održavaju se koncerti izvornih pevačkih grupa i kulturno-umetničkih društava, kao i  Sabor narodnog izvornog stvaralaštva u kome su učestvuju folklorni asambli, pevačke grupe i instrumentalisti u Karađorđevom gradu.Trećeg, poslednjeg dana Oplenačke berbe predviđene su svečane dodele nagrada u različitim kategorijama.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

MILORAD POBEDIO NA IZBORIMA S JEDNIM GLASOM: Tri nevažeća listića, a izašlo 4 ljudi - glasao sam za sebe, ženi rekao da ne izađe na izbore
Region

0 0

MILORAD POBEDIO NA IZBORIMA S JEDNIM GLASOM: Tri nevažeća listića, a izašlo 4 ljudi - glasao sam za sebe, ženi rekao da ne izađe na izbore

U NEDELjU su birači na ukupno 474 biračka mesta širom hrvatske imali mogućnost da izađu na dopunske lokalne izbore na kojima se odlučivalo o 75 odbornika. Izbori su održani u 63 lokalne jedinice čija veća i skupštine nisu imale dovoljan broj odbornika iz osam nacionalnih manjina, odnosno Hrvata, izabranih u opštinama u kojima su u manjini na redovnim lokalnim izborima u maju.

09. 10. 2025. u 11:47

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SVADBA U SRPSKOJ NARODNOJ NOŠNJI: Stefan Rakić, poreklom iz Paraćina, sa izabranicom švajcarkinjom vraća se u Srbiju
Srbija

0 0

SVADBA U SRPSKOJ NARODNOJ NOŠNJI: Stefan Rakić, poreklom iz Paraćina, sa izabranicom švajcarkinjom vraća se u Srbiju

U ŠVAJCARSKOJ žive, ali kad dođu u Srbiju, u Gornju Mutnicu nadomak Paraćina, osećaju se kao kod kuće. Stefan Rakić (33) i ljubav njegovog srca Selina (30) posle zabavljanja dugog deceniju venčali su se u Švajcarskoj. Ali su zato svadbu organizovali tamo gde ih je srce vuklo. Na Grzi, u blizini Stefanovog rodnog sela, slavlje je bilo nesvakidašnje i za pamćenje. Mladi par obučen u srpsku narodnu nošnju vozio se kočijama, a sve su isplanirali pod motom "Berba, tradicija, priroda".

10. 10. 2025. u 15:01

MARATONCI ZATVARAJU SAOBRAĆAJ U NOVOM SADU: U nedelju i privremene izmene trasa autobusa javnog prevoza
Srbija

0 0

MARATONCI ZATVARAJU SAOBRAĆAJ U NOVOM SADU: U nedelju i privremene izmene trasa autobusa javnog prevoza

ZBOG 33. Novosadskog maratona, trke dugoprugaša koja će biti održana u nedelju, 12. oktobra, za saobraćaj će od 10 do 16 časova biti zatvorene ulice kojima ide trasa atletičara , od Trga slobode, gde je start trke, pa Beogradski kej, Kej Žrtava racije, Bulevar cara Lazara, dr Sime Miloševića, dr Zorana Đinđića, dr Ilije Đuričića, Jrečekova, Fruškogorska, Bulevar despota Sdtefana, Dunavska i Zmaj Jovina.

10. 10. 2025. u 13:56

Politika
Tenis
Fudbal
KO SU DŽEZVERI I KOJE STVARI IH POVEZUJU

KO SU DžEZVERI I KOJE STVARI IH POVEZUJU