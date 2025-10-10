U ČAST GROŽĐA I VINA: Počela je Oplenačka berba u Topoli

U Karađorđevom gradu u Topoli počela je „Oplenačka berba“, koja se ove godine održava od 10-12 oktobra. Ova tradicionalna jesenja turističko – privredna manifestacija održava se već 62 godine u čast vina i grožđa, koji su zaštitini znak ovog kraja. Organizuje se pod pokroviteljstvom opštine Topola i u organizaciji Turističke organizacije "Oplenac"

Foto : Opština Topola

Oplenačka berba, tradicionalna manifestacija koja se održava svake druge subote u oktobru u Topoli, predstavlja jedan od najznačajnijih i najposećenijih događaja u Srbiji, posvećen slavljenju grožđa, vina i kulturnog nasleđa ovog kraja.

Prva Oplenačka berba održana je 1962. godine i od tada je prerasla u centralni događaj za vinogradare i ljubitelje vina iz celog regiona. Odvija se u periodu kada u Srbiji pada sezona berbe vinograda, što simbolizuje bogatu tradiciju vinogradarstva ovog kraja.

Foto : Opština Topola

Oplenačka berba je, kao privredno-turistička manifestacija, 2012.godine, proglašena za najuspešniju tradicionalnu manifestaciju. Topola je upravo zbog nje, na konkursu Evropske komisije 2014. godine uvrštena u mrežu Izuzetnih destinacija Evrope u Srbiji – EDEN i to u kategoriji turizam i lokalno materijalno kulturno nasleđe.

U Crkvi Svetog Đorđa na Oplencu danas je svečano obeležena i 91. godišnjica od smrti kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića, vladara koji je svoj život posvetio jedinstvu i napretku srpskog naroda.

Svetu liturgiju služio je Njegovo Preosveštenstvo episkop kragujevački i mitropolit šumadijski Jovan, uz sasluženje sveštenstva Šumadijske eparhije. Nakon liturgije, služen je pomen, a zatim su na grob kralja Aleksandra I položeni venci i cveće u znak sećanja i poštovanja prema njegovom delu i žrtvi.

Foto : Opština Topola

Prvog dana Oplenačke berbe za najmlađe posetioce nastupaju „Leontinini talenti“ na Vinskom trgu, gde će biti održan i Dečiji festival folklora. Drugog dana održavaju se koncerti izvornih pevačkih grupa i kulturno-umetničkih društava, kao i Sabor narodnog izvornog stvaralaštva u kome su učestvuju folklorni asambli, pevačke grupe i instrumentalisti u Karađorđevom gradu.Trećeg, poslednjeg dana Oplenačke berbe predviđene su svečane dodele nagrada u različitim kategorijama.