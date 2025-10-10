VELIKI JAVNI ČAS STRIPA: Leskovačka škola stripa nastavlja rad na promociji devete umetosti

Deveti najveći javni čas stripa u istočnoj Evropi i ove godine organizovala je leskovačka Škola stripa „Nikola Mitrović Kokan“. U čast tri decenije njenog rada ova manifestacija je prvi put, osim u Leskovcu, održana i u dvorištu vlasotinačke Osnove škole „8. oktobar“.

foto: Škola stripa

U Leskovcu je na javnom času učestvovalo oko 1.350 učenika šest osnovnih škola. Oni su, crtajući svoj strip kaiš tokom jednog školskog časa, napravili svoje prve korake u svetu devete umetnosti.

Predavači leskovačke Škole stripa podelili su svoje znanje i iskustvo i sa đacima u Vlasotincu gde je više od 400 učenika imalo priliku da dobije prve profesionalne smernice za bavljenje stripom. Tako je oboren i prošlogodišnji rekord kada je na javnom času strip-kaiš crtalo 1.700 učenika iz šest leskovačkih škola.

Javni čas stripa, kao i Konkurs za strip-kaiš, predstavljaju prateće aktivnosti Balkanske smotre mladih strip autora. Ona je sredinom godine, uz podršku leskovačke lokalne samouprave, imala svoje 27. izdanje što je čini najstarijim strip festivalom na Balkanu.