ISKLJUČENJA STRUJE: Za vikend radovi na mreži u Požarevcu
POŽAREVAC – Predstojećeg vikenda, 11. i 12. oktobra, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi grada Požarevca ostati bez struje.
U subotu, od 8 do 15 sati, struju neće imati deo Ljubičeva – od železničkog mosta prema Osipaonici, a u nedelju, od 8 do 14, deo Prugova – ulice Miloša Savića, Milana Maksimovića i Kosovska. U slučaju lošeg vremena, navedeni radovi biće odloženi.
MOLDAVIJA DONELA ODLUKU VEZANU ZA SRBIJU: Ograničili uvoz ove namirnice iz naše zemlje
VLADA Moldavije donela je odluku o privremenom ograničenju uvoza šećera iz Srbije, uz obrazloženje da na taj način želi da zaštiti domaću proizvodnju i stabilizuje tržište.
10. 10. 2025. u 13:22
RUSI OTKRILI ČIME SU SINOĆ GAĐALI UKRAJINU: "Odgovor na terorističke udare po civilnim objektima"
RUSKE oružane snage tokom noći izvele su masovni napad na energetske objekte koji napajaju vojno-industrijski kompleks Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
10. 10. 2025. u 14:48
"OTEĆE VAM DECU! Mirjana Bobić Mojsilović upozorila roditelje
"ZATO, roditelji, dok još nije kasno, zgrabite svoju decu i zabavite ih sami!"
09. 10. 2025. u 10:15
Komentari (0)