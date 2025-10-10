ŠABAČKA BOLNICA: Pune ruke posla

Urgentnom prijemu šabačke Opšte bolnice juče je pregledano 213 pacijenata, a na bolničkom lečenju zadržano je 11.

V Mitrić

U hirurškom prijemu pregledano je 67 pacijenata, od kojih je 15 dece. U saobraćajnoj nesreći lakše su povređene tri osobe. Nakon dijagnostike i ukazivanja medicinske pomoći, svi su pušteni na kućno lečenje.

Preko hirurškog urgentnog prijema na bolničkom lečenju zadržan je jedan pacijent. U internističkom prijemu pregledano je 146 pacijenata, a hospitalizovano deset.