Srbija

ŠABAČKA BOLNICA: Pune ruke posla

В Митрић

10. 10. 2025. u 08:27

Urgentnom prijemu šabačke Opšte bolnice juče je pregledano 213 pacijenata, a na bolničkom lečenju zadržano je 11.

ШАБАЧКА БОЛНИЦА: Пуне руке посла

V Mitrić

U hirurškom prijemu pregledano je 67 pacijenata, od kojih je 15 dece. U saobraćajnoj nesreći lakše su povređene tri osobe. Nakon dijagnostike i ukazivanja medicinske pomoći, svi su pušteni na kućno lečenje.

Preko hirurškog urgentnog prijema na bolničkom lečenju zadržan je jedan pacijent. U internističkom prijemu pregledano je 146 pacijenata, a hospitalizovano deset.

