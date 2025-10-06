Srbija

DANAS POČINJE „DEČIJA NEDELJA“ U SMEDEREVU: Predstave, kvizovi, muzika i sport od 6. do 12.oktobra

Jelena Ilić

06. 10. 2025. u 10:06

Od 6. do 12. oktobra u Smederevu se održava manifestacija „ Dečija nedelja“ posvećena deci predškolskog i školskog uzrasta.

ДАНАС ПОЧИЊЕ „ДЕЧИЈА НЕДЕЉА“ У СМЕДЕРЕВУ: Представе, квизови, музика и спорт од 6. до 12.октобра

foto: CZK Smederevo

„Imam pravo da se igram, da se smejem, maštam, stvaram i u bolji svet pretvaram.” -moto je ovogodišnje manifestacije.  

Tim povodom oglasila se gradonačelnica Smedereva koja je na društvenim mrežama pozvaa dedu da uživaju u druženju i igri.

"Kroz igru, muziku, sport, kvizove i predstave, podsetićemo se koliko je detinjstvo dragoceno i koliko je važno da svako dete odrasta u okruženju punom ljubavi, podrške i mogućnosti da ostvari svoje snove. Smederevo je grad koji raste i razvija se, a najlepši deo tog razvoja jeste dečija radost i mašta. Želimo da odrastate sigurni, ponosni na svoj grad, i da kada odlučite da krenete u svet, uvek znate da je Smederevo vaš dom u koji se vredi vraćati"- napisala je gradonačelnica.

Pokrovitelj Dečije nedelje je Grad Smederevo.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RADOVI NA MREŽI: Sutra bez struje deo Bratinca kod Požarevca

RADOVI NA MREŽI: Sutra bez struje deo Bratinca kod Požarevca