DANAS POČINJE „DEČIJA NEDELJA“ U SMEDEREVU: Predstave, kvizovi, muzika i sport od 6. do 12.oktobra
Od 6. do 12. oktobra u Smederevu se održava manifestacija „ Dečija nedelja“ posvećena deci predškolskog i školskog uzrasta.
„Imam pravo da se igram, da se smejem, maštam, stvaram i u bolji svet pretvaram.” -moto je ovogodišnje manifestacije.
Tim povodom oglasila se gradonačelnica Smedereva koja je na društvenim mrežama pozvaa dedu da uživaju u druženju i igri.
"Kroz igru, muziku, sport, kvizove i predstave, podsetićemo se koliko je detinjstvo dragoceno i koliko je važno da svako dete odrasta u okruženju punom ljubavi, podrške i mogućnosti da ostvari svoje snove. Smederevo je grad koji raste i razvija se, a najlepši deo tog razvoja jeste dečija radost i mašta. Želimo da odrastate sigurni, ponosni na svoj grad, i da kada odlučite da krenete u svet, uvek znate da je Smederevo vaš dom u koji se vredi vraćati"- napisala je gradonačelnica.
Pokrovitelj Dečije nedelje je Grad Smederevo.
OVAJ ČOVEK IZ MUP-A DAVAO LAŽNE INFORMACIJE O ZVUČNOM TOPU: Vučić otkrio kako je u poslednji čas sprečen državni udar 15. marta
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć gostujući u emisiji "Hit Tvit" da u poslednjih 11 meseci nije isključivo problem bio u novcu spolja ili iznutra, već u tome što su sve naše vrednosti napadnute, ali i sve državne institucije koje su, kako je istakao, razorene.
06. 10. 2025. u 09:46
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
VELjKOVA OBJAVA O RAZVODU: Najveći udarac za dete
VELjKO i Bogdana Ražnatović godinama su u skladnom braku u kom su dobili tri sina, a sada je on objavio snimak u kom se govori o razvodu.
05. 10. 2025. u 17:34
Komentari (0)