FESTIVAL „SARMATES“ POSETILI FOTOGRAFI IZ SLOVENIJE I HRVATSKE: Podrška uglednih imena sa foto-scene Paraćincima (FOTO)

PO kišnom danu na svom putu za Leskovac na Samit fotografa, aktuelne izložbe u okviru Međunarodnog festivala „Sarmates“ u Paraćinu posetili su Emil Božnar iz Kranja, proglašen za najuspešnijeg fotografa Slovenije, Ivica Nikolac iz Rijeke (Hrvatska) i predsednik Foto-saveza Srbije Branislav Brkić.

Foto: B. Petrović

Kolege po fotografskom umeću bile su oduševljene izborom ovogodišnjih festivalskih izlagača koji je osmislio organizator manifestacije, paraćinska Foto-grupa Art tim“. Ova poseta je ujedno bila prilika za ugovaranje saradnje između Paraćinaca i gostiju iz inostranstva, tim pre jer je na „Sarmatesu“ prošle godine izlagao Aleksandar Tomulić iz Rijeke.

Predstavnici sloenačkih i hrvatskih foto-klubova obišli su u Paraćinu sve aktuelne izložbe u tri galerije, za kraj dve autorske postavke koje će do 9. oktobra biti otvorene za posetioce u reprezentativnoj galeriji Regionalnog inovacionog startap centra.

Iz „Art Tima“ poručuju da je ova poseta za njih kao organizatora festivala vrlo dragocena jer predstavlja vid podrške, koju već imaju od čelnih ljudi Foto-saveza Srbije.

- To govori da aktivnosti koje "Art tim" ima na polju umetnosti i umetničke fotografije u našem gradu vrednuju bitne organizacije i prepoznaju ih kao dobre primere predanog rada i zalaganja za kulturu u manjim sredinama. A to produkuje dobru energiju da se nastavi sa takvom praksom, te da se neke nove i mlađe snage uvedu u ovakav jedan sistem gde je zajedništvo i udruživanje na ceni i donosi sveopšti benefit – ocenjuje je Bojan Petrović iz te foto-grupe.