Srbija

FESTIVAL „SARMATES“ POSETILI FOTOGRAFI IZ SLOVENIJE I HRVATSKE: Podrška uglednih imena sa foto-scene Paraćincima (FOTO)

Зорана Рашић
Zorana Rašić

03. 10. 2025. u 11:08

PO kišnom danu na svom putu za Leskovac na Samit fotografa, aktuelne izložbe u okviru Međunarodnog festivala „Sarmates“ u Paraćinu posetili su Emil Božnar iz Kranja, proglašen za najuspešnijeg fotografa Slovenije, Ivica Nikolac iz Rijeke (Hrvatska) i predsednik Foto-saveza Srbije Branislav Brkić.

ФЕСТИВАЛ „САРМАТЕС“ ПОСЕТИЛИ ФОТОГРАФИ ИЗ СЛОВЕНИЈЕ И ХРВАТСКЕ: Подршка угледних имена са фото-сцене Параћинцима (ФОТО)

Foto: B. Petrović

Kolege po fotografskom umeću bile su oduševljene izborom ovogodišnjih festivalskih izlagača koji je osmislio organizator manifestacije, paraćinska Foto-grupa Art tim“. Ova poseta je ujedno bila prilika za ugovaranje saradnje između Paraćinaca i gostiju iz inostranstva, tim pre jer je na „Sarmatesu“ prošle godine izlagao Aleksandar Tomulić iz Rijeke.

Predstavnici sloenačkih i hrvatskih foto-klubova obišli su u Paraćinu sve aktuelne izložbe u tri galerije, za kraj dve autorske postavke koje će do 9. oktobra biti otvorene za posetioce u reprezentativnoj galeriji Regionalnog inovacionog startap centra.

Iz „Art Tima“ poručuju da je ova poseta za njih kao organizatora festivala vrlo dragocena jer predstavlja vid podrške, koju već imaju od čelnih ljudi Foto-saveza Srbije.

Foto: Фото: Б. Петровић

POGLEDAJ GALERIJU

- To govori da aktivnosti koje "Art tim" ima na polju umetnosti i umetničke fotografije u našem gradu  vrednuju bitne organizacije i prepoznaju ih kao dobre primere predanog rada i zalaganja za kulturu u manjim sredinama. A to produkuje dobru energiju da se nastavi sa takvom praksom, te da se neke nove i mlađe snage uvedu u ovakav jedan sistem gde je zajedništvo i udruživanje na ceni i donosi sveopšti benefit – ocenjuje je Bojan Petrović iz te foto-grupe.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŠEŠELJ O SJAJNIM VESTIMA: Svi su radosni, osim najgorih srpskih izdajnika (VIDEO)

ŠEŠELj O SJAJNIM VESTIMA: Svi su radosni, osim najgorih srpskih izdajnika (VIDEO)