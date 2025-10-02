„DIJALOG U TONOVIMA“: Koncert klasične muzike u vrnjačkom Zamku kulture
U organizaciji Kulturnog centra Vrnjačka Banja, u ovdašnjem Zamku kulture 4. oktobra, sa početkom u 12 sati, biće održan koncert klasične muzike pijanistkinje Sanje Četrović pod nazivom „Susret romantizma i savremenog – dijalog u tonovima“.
Kako je najavljeno, ovom prilikom publika će moći da uživa u delima Šopena, Rozenblata, Predolca, Raičkovića i Bramsa, a ulaz na koncert je besplatan.
