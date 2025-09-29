Srbija

UKC KRAGUJEVAC : Zabranjene posete hospitalizovanim pacijentima

Vesna Hadžić

29. 09. 2025. u 14:36

Posete pacijntima hospitalizovanim u kragujevačkom Univerzitetskom kliničkom centru su zabranjene nakon procene epidemiološke situacije koja je pokazala da je značajno povećan broj pacijenata sa akutnim respiratornim infekcijama.

УКЦ КРАГУЈЕВАЦ : Забрањене посете хоспитализованим пацијентима

Foto : V.Hadžić

-Nakon analize epidemiološke situacije i potvrde povećanog broja bolesnika hospitalizovanih u našoj zdravstvenoj ustanovi sa akutnim respiratornim infekcijama, Komisija za kontrolu i prevenciju bolničkih infekcija UKC Kragujevac, donela je preporuku da se, pored ostalih obaveznih preventivnih mera, primeni i mera privremene zabrane poseta hospitalizovanim pacijentima - navodi se u saopštenju UKC Kragujevac. 

Privremena zabrana posete pacijentima hospitalizovanim u UKC Kragujevac stupa na snagu 30.oktobra. 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

BORKIN ZAVET: Podsećanje na značaj preventive
Srbija

0 0

BORKIN ZAVET: Podsećanje na značaj preventive

Društvo onkoloških pacijenata u Vranju, u oktobru, mesecu borbe protiv raka dojke, organizuje i ove godine niz aktivnosti, ne zaboravljajući prerano preminulu članicu, pa i ove godine se sve odvija pod imenom Borkin zavet i pod sloganom „Pregledaj se, brini o sebi“, u znak sećanja na prerano preminulu Borku Stefanović, članicu ovog udruženja.

29. 09. 2025. u 13:16

Politika
Tenis
Fudbal
KAKVA IZDAJA! Košarkaš Partizana potpisuje za Crvenu zvezdu

KAKVA IZDAJA! Košarkaš Partizana potpisuje za Crvenu zvezdu