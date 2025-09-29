UKC KRAGUJEVAC : Zabranjene posete hospitalizovanim pacijentima
Posete pacijntima hospitalizovanim u kragujevačkom Univerzitetskom kliničkom centru su zabranjene nakon procene epidemiološke situacije koja je pokazala da je značajno povećan broj pacijenata sa akutnim respiratornim infekcijama.
-Nakon analize epidemiološke situacije i potvrde povećanog broja bolesnika hospitalizovanih u našoj zdravstvenoj ustanovi sa akutnim respiratornim infekcijama, Komisija za kontrolu i prevenciju bolničkih infekcija UKC Kragujevac, donela je preporuku da se, pored ostalih obaveznih preventivnih mera, primeni i mera privremene zabrane poseta hospitalizovanim pacijentima - navodi se u saopštenju UKC Kragujevac.
Privremena zabrana posete pacijentima hospitalizovanim u UKC Kragujevac stupa na snagu 30.oktobra.
