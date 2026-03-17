Svet

LARIDŽANI UPOZORIO: Istorijska pobeda Irana nad "preživelima sa ostrva Epstin" je blizu

В.Н.

17. 03. 2026. u 08:21

Sekretar Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana Ali Laridžani izjavio je da je blizu istorijska pobeda iranskog naroda nad "preživelima sa ostrva Epstin", preneo je Tasnim.

Foto: Profimedia

"Pre 47 godina, uoči pobede naroda u Islamskoj revoluciji u Iranu, zabludeli lider (Irana Reza) Pahlavi je rekao da zvuk slogana velike gomile na ulicama nije stvaran i da je to zvuk sa snimka", naveo je Laridžani na mreži X.

Dodao je da sada američki predsednik Donald Tramp slično opisuje antiameričke i antiizraelske skupove miliona građana u iranskim gradovima kao "veštačke".

Laridžani je istakao da je "istorijska pobeda iranskog naroda" u procesu i da se bliži trenutku kada će se ostvariti.
 

(Tanjug)

