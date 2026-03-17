LARIDŽANI UPOZORIO: Istorijska pobeda Irana nad "preživelima sa ostrva Epstin" je blizu
Sekretar Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana Ali Laridžani izjavio je da je blizu istorijska pobeda iranskog naroda nad "preživelima sa ostrva Epstin", preneo je Tasnim.
"Pre 47 godina, uoči pobede naroda u Islamskoj revoluciji u Iranu, zabludeli lider (Irana Reza) Pahlavi je rekao da zvuk slogana velike gomile na ulicama nije stvaran i da je to zvuk sa snimka", naveo je Laridžani na mreži X.
Dodao je da sada američki predsednik Donald Tramp slično opisuje antiameričke i antiizraelske skupove miliona građana u iranskim gradovima kao "veštačke".
Laridžani je istakao da je "istorijska pobeda iranskog naroda" u procesu i da se bliži trenutku kada će se ostvariti.
(Tanjug)
Preporučujemo
Komentari (0)