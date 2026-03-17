IMA MRTVIH: U sudaru brodova više lica izgubila život
ČETIRI osobe su poginule nakon što se ribarski brod "Kofuku Maru" prevrnuo u sudaru sa teretnim brodom "Suehiro Maru" kod severoistočnog Japana, saopštila je obalska straža.
Incident se dogodio jutros oko 1.15, oko 20 kilometara od luke Misava, preneo je Kjodo.
Od 13 članova posade ribarskog broda, devet je spaseno, dok su preostala četvorica pronađena mrtva nekoliko sati kasnije zahvaljujući naporima teretnog broda i drugih ribarskih brodova.
Ribarski brod, koji je plovio iz Hačinohe je potonuo, dok je teretni brod iz Kure putovao ka Kimicuu, prefektura Čiba, iz Tomakomaija, Hokaido.
U vreme nesreće bilo je vedro, vetrovi su dostizali 26 kilometara na čas, talasi oko jedan metar, a temperatura vode je bila oko osam stepeni Celzijusa.
(Tanjug)
