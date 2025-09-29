SPREČAVANJE POPLAVA: Uređuje se korito reke Mlave u naselju Rašanac
PETROVAC NA MLAVI - U Rašancu kod Petrovca na Mlavi u toku su radovi na uređenju korita reke Mlave, u dužini od oko 850 metara, sve do ušća potoka Čokordin.
Radovi obuhvataju uklanjanje sprudova iz korita i popravku i zaštitu najugroženijih delova obala. Kako je saopšteno iz Opštinske uprave, ovaj deo regulisanog korita Mlave spada u jedan od najugroženijih delova regulacije, pa stalno dolazi do oštećenja, rušenja i formiranja sprudova koji otežavaju protok vode tokom poplava. Navedeni radovi, čiji je investitor JVP „Srbijavode“, izvode se po programu redovnog održavanja vodnih objekata.
