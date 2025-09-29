Srbija

SPREČAVANJE POPLAVA: Uređuje se korito reke Mlave u naselju Rašanac

Dušanka Novković

29. 09. 2025. u 10:53

PETROVAC NA MLAVI - U Rašancu kod Petrovca na Mlavi u toku su radovi na uređenju korita reke Mlave, u dužini od oko 850 metara, sve do ušća potoka Čokordin.

СПРЕЧАВАЊЕ ПОПЛАВА: Уређује се корито реке Млаве у насељу Рашанац

D.N.

Radovi obuhvataju uklanjanje sprudova iz korita i popravku i zaštitu najugroženijih delova obala. Kako je saopšteno iz Opštinske uprave, ovaj deo regulisanog korita Mlave spada u jedan od najugroženijih delova regulacije, pa stalno dolazi do oštećenja, rušenja i formiranja sprudova koji otežavaju protok vode tokom poplava. Navedeni radovi, čiji je investitor JVP „Srbijavode“, izvode se po programu redovnog održavanja vodnih objekata.

