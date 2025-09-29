TAČNO NAKON 165 GODINA OD SMRTI KNJAZA MILOŠA OBRENOVIĆA: Skup o dinastiji Obrenović na Divčibarima

TAČNO nakon 165 godina od smrti knjaza Miloša Obrenovića, na Divčibarama je održan trodnevni maučni skup pod nazivom Dvorska kultura vladarske porodice Obrenović. Organizator ovog događaja je Istorijski muzej Srbije. Na ovaj način je na najvišem nivou izraženo sećanje na dinastiju Obrenović i knjaza Miloša Obrenovića koji je svojim vladarskim aktivnostima u brizi za narod bio vezan i za Divčibare gde je u više navrata i lično boravio.

V Mitrić

U uvodnoj reči na otvranju skupa direktor Istorijskog muzeja Srbije dr Dušica Bojić, koja je sa saradnicima uložila ogroman trud za realizaciju ovog događaja, podsetila je da je počeo baš na dan kada je preminuo knez Miloš Obrenović. Bojićeva je istakla da je skup inicirao protojerej-stavrofor Stojadin Pavlović koji je u vreme episkopa Lavrentija rukovodio gradnjom Divčibarskog hrama, te velelepnog crkvenog konaka, a potom bio višegodišnji direktor Patrijaršijske upravne kancelarije, osnivač i urednik TV Hram.

Učesnike naučnog saborovanja pozdravio je i profesor dr Radoš Ljušić, pohvalivši veliki broj učesnika . U ime Muzeja Rudničko-takovskog kraja govorio je Aleksandar Marušić.

Skup je otvoren pozdravnim pismom patrijarha Porfirija koje je pročitao patrijarhov izaslanik vikarni episkop moravički Tihon.

Patrijarh Porfirije je istakao "naročiti doprinos Dinastije Obrenović u čije vreme je izrasla intelektualna elita koja je svojim pregalaštvom postavila temelje moderne Srbije, ali i očuvala nit sa duhovnim nasleđem Nemanjićke države".Poglavar SPC je ističući doprinos kneza Mihaila, i neupitnu svetinju slobode podsetio na reči poziva apostola ''stojte dakle u slobodi kojom nas Hristos oslobodi, i ne dajte se opet u jaram ropstva uhvatiti''.

- Tekovine vladavine Obrenovića i dalje sijaju neumanjenom snagom, vidljive tamo gde je obnavljana srpska država u 19. veku. Značaj tog skupa svedoči da je za nas najvažnija kulura duha, kultura ljubavi, kultura Hrista i vaskrsenja Hristovog - naglašeno je u pismu patrijarha Porfirija.

Predstavljeni je 39 naučnih radova. Naučni skup pratila je i izložba posvećena Dinastiji Obrenovića. Po završetku skupa učesnici su posetili spomen-kompleks kneza Miloša Obrenovića sa crkvom Svetih Petra i Pavla u Gornjoj Dobrinji i Muzej Drugog srpskog ustanka u Takovu.

Nakon završenog skupa Istorijski muzej Srbije sačinio je poseban Zbornik radova. U ime Divčibara u inicijativi i organizaciji učestvovali su prota Stojadin Pavlović, advokat Saša Janković i Saša Stević vlasnik Hotela ''Heba''.