Srbija

OBELEŽENO 180 GODINA SRPSKE ČITAONICE U NOVOM SADU: Gradska biblioteka nastavlja misiju svoje prethodnice

Zdravko Grumić

23. 09. 2025. u 15:10

U PROSTORU Digitalnog omladinskog centra Gradske biblioteke u Novom Sadu danas je svečano obeleženo 180 godina od osnivanja Srpske čitaonice, jedne od najznačajnijih ustanova srpskog kulturnog i nacionalnog identiteta u 19. veku na ovim prostorima.

ОБЕЛЕЖЕНО 180 ГОДИНА СРПСКЕ ЧИТАОНИЦЕ У НОВОМ САДУ: Градска библиотека наставља мисију своје претходнице

Grad Novi Sad

Obraćajući se prisutnima na obeležavanju tog značajnog jubileja, gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin je istakao da je osnivanje Srpske čitaonice 1845. godine, 19 godina nakon osnivanja Matice srpske, bilo je snažan nacionalni, duhovni i kulturni poduhvat.

- Srpska čitaonica je nastala kao bastion duha i pismenosti. Ona je jedan od neosporivih dokaza da Novi Sad nije bez razloga Srpska Atina. Ovde u Novom Sadu sačuvana je srpska kultura – rekao je Mićin i podsetio na niz značajnih ličnosti srpske kulture, koje su živele i stvarale u Novom Sadu.

Gradonačelnik je napomenuo da je budžet novosadske Gradske biblioteka, ustanove koja je direktni naslednik Srpske čitaonice, od 2012. godine uvećan sa 93,9 na 194 miliona dinara i dodao da je budžet Grada za kulturu povećan sa milijardu na 4,83 milijarde dinara.

- Ulaganje u kulturu ostaće jedan od najvažnijih priroriteta Grada i u budućnosti – izjavio je gradonačelnik Mićin.

Direktor Gradske biblioteke Aleksandar Jokanović istakao je da ta ustanova nastavlja misiju započetu pre gotovo dva veka. - Kao matična biblioteka za Južnobački okrug, sa mrežom od 30 ogranaka i više od 610 hiljada publikacija, trudimo se da pratimo duh vremena, ali ne zaboravljamo da su temelji naše ustanove postavljeni upravo iz potrebe da se očuva identitet srpskog naroda. To je misija koja ni danas nije izgubila na aktuelnosti – poručio je Jokanović.


 


 


 

