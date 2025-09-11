Srbija

POMOĆ STOČARIMA: Za podsticje namenjeno 1,25 miliona dinara

Dušanka Novković

11. 09. 2025. u 10:59

GOLUBAC – Opština Golubac objavila je javni poziv za davanje budžetskih podsticaja namenjenih odgajivačkim programima u stočarstvu.

D.N.

Ukupna suma predviđena za navedenu namenu iznosi 1,25 miliona dinara. Javni poziv objavljen je sa ciljem provođenja Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike i ruralnog razvoja opštine Golubac za 2025. godinu.

