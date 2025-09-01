AUTISTIČAN DEČAK NASTAVLJA TERAPIJU: Sakupljen novac za Andrejev drugi tretman matičnim ćelijama
NEMA više neizvesnosti za porodicu desetogodišnjeg Andreja Petkovića iz Paraćina kome je pre nekoliko godina dijagnostikovan autizam.
Nakon prvog tretmana matičnim ćelijama na jednoj privatnoj klinici u Beogradu koja je, prema mišljenju lekara, dala rezultate, zahvaljujući humanim ljudima i Fondaciji „Anja Radonjić“ sakupljeno je i klinici uplaćeno nešto više od 690.000 dinara za nastavak terapije.
- Andrej će 13. septembra otići na zakazan pregled i očekujemo da usledi intervencija tokom koje će mu biti urađen taj drugi tretman – kaže, zadovoljna, dečakova majka Jelena, uz veliku zahvalnost Fondaciji koja je Andreju omogućila nastavak lečenja.
Podsetimo, mališan je tek u šestoj godini dobio dijagnozu F84 – poremećaji iz spektra autizma, mada su roditelji već od druge godine primetili da ne komunicira sa okolinom već živi „zaključan“ u svom svetu. Dečak, koji je već ušao u prevremeni pubertet, još uvek ne sastavlja rečenice, ne piše, nesamostalan je u obavljanju osnovnih životnih funkcija i pažnja mu je potrebna 24 sata dnevno.
Sredstva za prvu terapiju matičnim ćelijama sakupljena su takođe humanitarnim akcijama, a kako je planirano da ih bude ukupno tri, na više mesta u gradu i dalje su postavljene humanitarne kutije radi prikupljanja novca za treći i poslednji tretman.
