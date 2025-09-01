AUTISTIČAN DEČAK NASTAVLJA TERAPIJU: Sakupljen novac za Andrejev drugi tretman matičnim ćelijama

NEMA više neizvesnosti za porodicu desetogodišnjeg Andreja Petkovića iz Paraćina kome je pre nekoliko godina dijagnostikovan autizam.

Foto: Z. Rašić

Nakon prvog tretmana matičnim ćelijama na jednoj privatnoj klinici u Beogradu koja je, prema mišljenju lekara, dala rezultate, zahvaljujući humanim ljudima i Fondaciji „Anja Radonjić“ sakupljeno je i klinici uplaćeno nešto više od 690.000 dinara za nastavak terapije.

- Andrej će 13. septembra otići na zakazan pregled i očekujemo da usledi intervencija tokom koje će mu biti urađen taj drugi tretman – kaže, zadovoljna, dečakova majka Jelena, uz veliku zahvalnost Fondaciji koja je Andreju omogućila nastavak lečenja.

Podsetimo, mališan je tek u šestoj godini dobio dijagnozu F84 – poremećaji iz spektra autizma, mada su roditelji već od druge godine primetili da ne komunicira sa okolinom već živi „zaključan“ u svom svetu. Dečak, koji je već ušao u prevremeni pubertet, još uvek ne sastavlja rečenice, ne piše, nesamostalan je u obavljanju osnovnih životnih funkcija i pažnja mu je potrebna 24 sata dnevno.

Sredstva za prvu terapiju matičnim ćelijama sakupljena su takođe humanitarnim akcijama, a kako je planirano da ih bude ukupno tri, na više mesta u gradu i dalje su postavljene humanitarne kutije radi prikupljanja novca za treći i poslednji tretman.