POKRAJINSKA VLADA POMAŽE OBNOVU HRAMA SVETOG SAVE U TIVTU: Maja Gojković u radnoj poseti crnogorskoj opštini
PREDSEDNICA Pokrajinske vlade Maja Gojković razgovarala je danas u Tivtu sa predsednikom te crnogorske opštine Željkom Komnenovićem o podršci naše Pokrajine u obnovi Crkve Svetog Save u centru tog bokokotorskog grada.
Kako je navedeno u saopštenju, Gojkovićeva je istakla da će Pokrajinska vlada izdvojiti sredstva za projekat oslikavanja fresaka u tom hramu, čija je gradnja počela 1938. a završena 1967. godine.
Podsetivši na to da su gradovi Tivat i Novi Sad potpisali Sporazum o prijateljstvu i saradnji 2023. godine, čime su postali zvanični gradovi pobratimi, Maja Gojković je naglasila da postoji veliki potencijal za saradnju i dodala da i drugi gradovi u Vojvodini učestvuju aktivno u zajedničkim projektima u tivatskoj opštini.
- Razgovarali smo danas o perspektivama razvoja naših odnosa, očekuje nas i definisanje ciljeva i konkretnih koraka za pripremu Sporazuma o saradnji u oblastima od zajedničkog interesa - navela je Gojkovićeva.
Bilo je reči i o projektima u privredi, turizmu, obrazovanju, sportu, kulturi, kao i o predstavljanju opštine Tivat u Novom Sadu i AP Vojvodine u Tivtu, u narednom periodu.
Gojkovićeva i Komnenović su nakon sastanka posetili Crkvu Svetog Save.
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)
PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.
28. 08. 2025. u 11:02
Komentari (0)