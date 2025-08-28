Srbija

POKRAJINSKA VLADA POMAŽE OBNOVU HRAMA SVETOG SAVE U TIVTU: Maja Gojković u radnoj poseti crnogorskoj opštini

28. 08. 2025. u 14:35

PREDSEDNICA Pokrajinske vlade Maja Gojković razgovarala je danas u Tivtu sa predsednikom te crnogorske opštine Željkom Komnenovićem o podršci naše Pokrajine u obnovi Crkve Svetog Save u centru tog bokokotorskog grada.

Kako je navedeno u saopštenju, Gojkovićeva je istakla da će Pokrajinska vlada izdvojiti sredstva za projekat oslikavanja fresaka u tom hramu, čija je gradnja počela 1938. a završena 1967. godine.

Podsetivši na to da su gradovi Tivat i Novi Sad potpisali Sporazum o prijateljstvu i saradnji 2023. godine, čime su postali zvanični gradovi pobratimi, Maja Gojković je naglasila da postoji veliki potencijal za saradnju i dodala da i drugi gradovi u Vojvodini učestvuju aktivno u zajedničkim projektima u tivatskoj opštini.

- Razgovarali smo danas o perspektivama razvoja naših odnosa, očekuje nas i definisanje ciljeva i konkretnih koraka za pripremu Sporazuma o saradnji u oblastima od zajedničkog interesa - navela je Gojkovićeva.

Bilo je reči i o projektima u privredi, turizmu, obrazovanju, sportu, kulturi, kao i o predstavljanju opštine Tivat u Novom Sadu i AP Vojvodine u Tivtu, u narednom periodu.

Gojkovićeva i Komnenović su nakon sastanka posetili Crkvu Svetog Save.


 

