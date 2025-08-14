Srbija

DELOVI JAGODINE KOJI ĆE SUTRA OSTATI BEZ VODE: Havarija na glavnom vodu

Zorica Gligorijević

14. 08. 2025. u 15:17

JK „Standard“ obaveštava građane da će zbog havarije i neophodnih radova na glavnom vodu, sutra, 15. avgusta, doći će do prekida u vodosnabdevanju.

ДЕЛОВИ ЈАГОДИНЕ КОЈИ ЋЕ СУТРА ОСТАТИ БЕЗ ВОДЕ: Хаварија на главном воду

Foto:Z.Gligorijević

Bez vode će ostati viši spratovi u zgradama u gradu, naselje Lipar, Đurđevo brdo i

okolna sela. Do prekida u vodosnabdevanju doći će sat iza ponoći, a vodosnabdevanje će biti normalizovano po završetku radova.

Iz jagodinskog komunalnog preduzeća mole građane za razumevanje zbog nastale situacije i dodaju da će ekipe JP “Stadard” učiniti sve što je u njihovoj moći da radove završe u najkraćem mogućem roku i da što pre uspostave normalno snabdevanje vodom.

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

Iz JP „Standard“ apeluju na potrošače da racionalno troše vodu zbog novonastale situacije.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

DELIJE OVO NISU OČEKIVALE: Evo šta su poljski huligani ostavili na Marakani (FOTO)
Fudbal

0 9

"DELIJE" OVO NISU OČEKIVALE: Evo šta su poljski huligani ostavili na Marakani (FOTO)

Crvena zvezda i Leh igrali su u utorak revanš meč kvalifikacija za UEFA Ligu šampiona u fudbalu, a u Beograd su tim povodom stigli ne samo huligani koji bodre klub iz Poznanja, već i njihovi "koalicioni partneri" iz drugih poljskih navijačkih grupa. I, iako su većim delom dana oni mirno boravili u srpskoj prestonici, u jednom trenutku su napravili probleme, a za sobom su na kraju ostavili i poruku.

13. 08. 2025. u 12:35

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

LETNJI KAMP ZA MLADE U KNIĆU: Jačanje veza srpske dece iz dijaspore sa otadžbinom
Srbija

0 0

LETNJI KAMP ZA MLADE U KNIĆU: Jačanje veza srpske dece iz dijaspore sa otadžbinom

U opštini Knić pored Kragujevca i ove godine se održava Kamp mladih iz dijaspore. Više od 160 mladih srpskog porekla iz sedam evropskih zemalja boraviće u ovoj šumadijskoj opštini do 17. avgusta. Ovo je jedan od 26 kampova mladih iz dijaspore koji će biti organizovani u Srbiji i okupiti 6.500 mladih srpskog porekla iz svih krajeva sveta. Kamp u Kniću je otvorio Đorđe Milićević, ministar bez portfelja zadužen za saradnju sa dijasporom.

14. 08. 2025. u 14:35

ZNAMENITI LJUDI I MESTA U UŽICU: Postavljena prva od 10 info - tabli
Srbija

0 0

ZNAMENITI LJUDI I MESTA U UŽICU: Postavljena prva od 10 info - tabli

Grad Užice će postaviti 10 info – tabli, na mestima gde su živeli velikani iz grada na Đetinji, kao i na objektima gde su se odigrali značajni istorijski događaji. Prva ovakva tabla otkrivena je u naselju Slanuša, a posvećena je Zoranu Gerziću istaknutom Užičaninu, hirurgu i profesoru Medicinskog fakulteta, dopisnom članu SANU.

14. 08. 2025. u 13:04

Politika
Tenis
Fudbal
VRUĆE LETO ZLATNE HRVATSKE OLIMPIJKE: Odlepila za srpskim sportistom, uživaju na egzotičnim lokacijama (FOTO)

VRUĆE LETO ZLATNE HRVATSKE OLIMPIJKE: Odlepila za srpskim sportistom, uživaju na egzotičnim lokacijama (FOTO)