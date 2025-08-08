Srbija

KULINARSKO TAKMIČENJE: Kuvanje ribljeg paprikaša u porti Crkve Svetog Đorđa

Dušanka Novković

08. 08. 2025. u 10:01

KOSTOLAC - U nedelju, 10. avgusta, u Starom Kostolcu organizuje se takmičarska manifestacija „Starokostolački kotlić“, prva po redu.

D.N.

Glavni deo manifestacije biće nadmetanje u kuvanju ribljeg paprikaša, uz bogat fond nagrada i muzički program. "Starokostolački kotlić" održava se ispred Crkve Svetog Đorđa, sa početkom u 17 sati.

