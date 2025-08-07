Srbija

ZANATSKO SELO: Otvoreno u centru Zrenjanina

Bogoljub Grujić

07. 08. 2025. u 09:29

NA Trgu slobode u centru Zrenjanina,  otvoreno je prvo „Zanatsko selo“ posvećeno starim i umetničkim zanatima, koje publici predstavljaju lokalni izlagači i edukatori, sertifikovane zanatlije, koji se bave različitim starim zanatima, kao što su pletilje, voskari, tkači, užari, opančari, pirografi.

grad Zrenjanin

Kroz zanimljive edukativne radionice, zanatlije će pričati svoje priče, o idejama, počecima, kako rade i gde plasiraju ono što naprave, uz praktičan pokazni rad na licu mestu, u okviru Zanatskog sela.
 

