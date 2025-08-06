Srbija

GRADONAČELNIK ŽARKO MIĆIN NAJAVIO MOGUĆNOST OTVARANJA DELA ŽELEZNIČKE STANICE U NOVOM SADU Na perone od 15. septembra?

Ljiljana Preradović

06. 08. 2025. u 20:00

DEO Železničke stanice u Novom Sadu - kolski prolaz u objektu D, desno od mesta tragedije u kojoj je 1. novembra prošle godine smrtno stradalo 16 osoba, a jedna je teško povređena - mogao bi ponovo da se koristi od 15. septembra, za putničke vozove, ukoliko se utvrdi da je stabilan i bezbedan za korisnike.

FOTO:Lj.P.

Posle konsultacija sa nadležnima u preduzeću "Infrastruktura železnice Srbije", ovakav epilog najavio je gradonačelnik Žarko Mićin. Poručio je i da se realizuje javna nabavka za ispitivanje objekata A, C i D, dok je objekat B i dalje pod istragom i neće se obrađivati u ovom "koraku".

Ispitivanje

U TOKU je detaljno ispitivanje konstrukcija objekata A i D, a uzorci se uzimaju bušenjem fasadnih zidova. Ugovorena vrednost radova za ova dva krila iznosi 17,5 miliona dinara, bez poreza, dok je rok za izradu elaborata definisan na 60 dana od uvođenja u posao.

- Utvrđeno je da postoji jedan veliki kolski prolaz u objektu D, koji izlazi na oba perona. Taj deo zgrade, iako pripada kompleksu stanice, udaljen je oko 150 metara od dela gde dogodila tragedija, što ga čini relativno izolovanim i pogodnijim za bezbednosnu analizu i eventualno stavljanje u funkciju. Ali, tek kada stručnjaci utvrde da je objekat stabilan i bezbedan za upotrebu, može se započeti adaptacija tog kolskog prolaza - objasnio je Mićin.

Insistirano je, inače, da se objektu stanice u Novom Sadu onemogući prilaz sa perona i da on bude ograđen na odgovarajući način...

- Tu bi se nalazila i biletarnica, a time bi rasteretili i stanicu u Petrovaradinu, koja nije predviđena za ovoliki broj putnika. U međuvremenu, sa JGSP "Novi Sad" dogovorili smo da na Autobuskoj stanici otvore šalter za prodaju voznih karata, a i saobraćaj se bolje reguliše. Važno je napomenuti i da su "Infrastrukture železnica Srbije" na petrovaradinskoj stanici postavile ograda da putnici ne bi pretrčavali šine, a uređen je i kolski prolaz.

