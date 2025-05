RADOVI JOVANA MARINKOVIĆA: Izložba u Muzeju naivne i marginalne umetnosti u Jagodini (FOTO)

Izložba radova likovnog umetnika iz Kruševca Jovana Marinkovića, "Fantom slobode", otvorena je u galeriji Muzeja naivne i marginalne umetnosti u Jagodini.

Foto:Z.Gligorijević

-Danas se svi u svetu umetnosti pozivaju na neku umetničku slobodu, ali meni se čini da nje tu najmanje ima. Slobode se, zapravo, svi plaše, iako se deklarativno zalažu za nju. Sloboda je kad misliš slobodno i kada shodno tome kako misliš i radiš – ocenio je Jovan Marinković prilikom otvaranja izložbe.

Svoja dela izlagao je na nekoliko samostalnih i grupnih izložbi u Beogradu, a njegovo stvaralaštvo moglo se videti i u Francuskoj. Na izložbi u Jagodini, koju je otvorio akademik Radomir N. Saičić, publika može da vidi 60 njegovih dela - 38 slika i 22 crteža.

-Uočavam u njegovim delima izuzetan kvalitet i nešto što se u današnje vreme retko sreće, a to je posvećenost umetnosti. To je pristup tome kao pitanju života i smrti, izvornom traganju za istinom. Rekao bih da je to smisao njegovog života. Veliki deo ljudi se dodvorava trendovima, ukusu i tendecijama koje su profitabilne. Ovako nešto se retko sreće, tako da ja njega cenim i kao čoveka i kao umetnika - rekao je Saičić.

Jagodinci su već imali priliku da vide radove ovog umetnika u svom gradu. Oni su bili izloženi zajedno sa delima predstavnika art brut scene u okviru trećeg Trijenala Muzeja naivne i marginalne umetnosti 2022. godine, međunarodne izložbe koja je nosila naziv "Raw intuitive".

-Govorimo o slikarstvu koje je izuzetno precizno i tehnički usavršeno. Svaka slika je nastajala jako dugo, po nekoliko godina, a za neke beležimo čak i po 20 godina procesa rada. Autor se vraća slici, dorađuje je i to se oseti na samoj površini, fakturi - rekla je Ivana Bašičević Antić, direktorka Muzeja naivne i marginalne umetnosti.

Izložba „Fantom slobode“ u galeriji Muzeja naivne i marginalne umetnosti u Jagodini za sve posetioce biće postavljena do 15. juna.