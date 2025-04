SLIKE DONIRALI GRAĐANI: Retrospektivna izložba radova Ilije Ike Vukićevića (FOTO)

Retrospektivna izložba slika poznatog jagodinskog likovnog umetnika Ilije Ike Vukićevića otvorena je u Zavičajnom muzeju u Jagodini.

Foto:Z.Gligorijević

Publika je poslednji put njegova dela izložena u ovoj ustanovi kulture imala priliku da vidi 1984. godine. Posle nešto više od četiri decenije, njegova dela ponovo se mogu videti na istom mestu, na izložbi pod nazivom "U svetu tišine i malih bića".

-Kao likovnmi umetnik, Ilija Ika Vukićević bio je izuzetno zanimljiva i specifična ličnost. On je stvorio jedno izuzetno slikarstvo koje govori univerzalnim jezikom i zato je i sada, posle pola veka, ovako aktuelan i njegovo slikarstvo privlači ljude. On je slikao svet koji je nevidljiv ljudima. To je mikrosvet, ono što se može videti samo mikroskopom i one svetove koji nisu dostupni čoveku, a to su pejzaži sa drugih planeta i univerzuma koji ga je veoma privlačio – ocenila je Jasmina Trajkov, istoričar umetnosti, muzejski savetnik i autor izložbe.

Ona je dodala da slikarstvo Ilije Ike Vukićevića ima veoma zanimljivu poruku - “da čovek nije sam, jedini i najveći na ovom svetu, da i najmanji mikrob može da ga uništi, a i da postoje svetovi koji su njemu potpuno nedostupni i nepoznati i na koje možda nikad neće kročiti”.

Slike koje se mogu videti na izložbi, Zavičajnom muzeju, za ove potrebe, donirali su sugrađani.

Svi zainteresovani postavku mogu da pogledaju do 25. maja.