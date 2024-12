ZABAVA ZA NAJMLAĐE NA 15 LOKACIJA: Počele "Novosadske BIG dečje Zimzarije" trajaće do 12. januara 2025. godine

"NOVOSADSKE BIG dečje Zimzarije" u Novom Sadu počele su danas nastupom mališana iz "Bajićevih poletaraca" i " Zumba Kids Fusion studija", uporedo s čim je održan i tradicionalni Bazar kreativnih radionica.

FOTO:DKCNS

Pod sloganom "Zima, zima, e pa šta je..." najmlađi Novosađani, uzrasta od četiri od 14 godina, družiće se i zabavljati na 15 lokacija u gradu, sve do 12. januara. Program "Zimzarija" koje organizuje Dečju kulturni centar Novi Sad, realizovaće se svakog dana od 21. do 30. decembra, zatim od 3. do 5. januara i onda od 9. do 12. januara 2025. godine.

Radinice su sa Dečjim kulturnim centrom Novi Sad pruipremili Nuzej Vojvodine, Arhiv Vojvodine, Muzej Grada Novog Sada, Spomen zbirka Pava Beljanskog, Zanatsko-obrazovni centar "Adžija", Kapuera akademija Novi Sad, Likovni krug - Udruženje umetnika Petrovaradinske tvrđave, Studio Dom animacije i drugi.

Sve aktivnosti "Zimzarije" će objavljivati i na društvenim mrežama - Fejsbuk stranici "DKCNS-Dečji kulturni centar Novi Sad" i Instagramu @dkcnovisad1.

Ovogodišnje, 14. po redu "Zimzarije" podržali su Gradska uprava za kulturu Grada Novog Sada, TC BIG i Pokrajinski sekreterijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama.