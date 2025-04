MARIJA JE PRVA ŽENA HIRURG U SURDULICI: Jug Srbije dobija prvog onkološkog hirurga južno od Niša

SLUŽBA hirurgije Zdravstvenog centra u Surdulici postoji skoro šest decenija, iznedrila je brojne stručnjake koji su karijere nastavljali u Kliničkim centrima u Srbiji, ali i širom Evrope, zanimljivo je da uprkos tome mlada dr Marija Antić (39) je prva žena hirurg, a do kraja godine završava supspecijalizaciju, pa će po svemu sudeći biti prvi onkohirurg južno od Niša.

Foto: J.S.

Potiče iz lekarske porodice, otac joj je bio specijalista Urgentne medicine u ovdašnjoj bolnici, dok joj stric radi na Klinici za digestivnu hirurgiju u Beogradu.

- Sigurno je okruženje postavilo temelje za ljubav prema medicini, ali nijednog trenutka u svom životu nisam imala dilemu oko izbora zanimanja, oduvek sam želela da budem hirurg. Diplomirala sam 2011. godine, specijalizaciju završila 2021. u Beogradu, a sad privodim kraju supspecijalizaciju u Nišu - kaže dr Marija.

Ne krije da se sreće i sa predrasudama, iako su žene lekari uobičajena pojava sa tim da je hirurgija nešto što je namenjeno muškarcima.

- Surdulica je malo mesto, međutim mene su i neki profesori u Beogradu pitali "šta će ti to Marija ti si žena, nije to za žene - priča Marija i dodaje da je to nije obeshrabrilo već je motivisalo da i dalje radi na usavršavanju.

Istorijat SRESKI narodni odbor je 1952. formirao Dom zdravlja u Surdulici - Belom Polju. Pet godina kasnije pušten u rad Dom narodnog zdravlja u Surdulici, a nekoliko godina kasnije pri Domu zdravlja oformljena je Služba hitne medicinske pomoći. Kadrovskim jačanjem prepoznata je potreba za formiranjem ustanove višeg nivoa, pa je Rešenjem Ministarstva zdravlja formiran Medicinski centar "Milentije Popović", koji je pušten u rad 1968. Te godine sazidano je Hirurško odeljenje, ginekološko odeljenje i prostorije za Laboratoriju i transfuziju krvi. Tokom 1997. formiran je Zdravstveni centar Surdulica.

Zdravstveni centar u Surdulici je drugi po veličini u Pčinjskom okrugu, zbrinjava pacijente iz ovog mesta ali gravitiraju i iz Vladičinog Hana i Bosilegrada. Marija kaže da je onkohirurg i te kako potreban jugu Srbije, jer će umnogome olakšati pacijentima.

Na pitanje odakle interesovanje baš za tu vrstu hirurgije, kaže da je za nju to bio veliki izazov.

- Hirurzi onkolozi se najpre bave hirurgijom dojke, ali i ostalim malignitetima. Međutim, naša uloga kada je u pitanju dojka u dijagnostici je takođe vrlo važna, radi ranog otkrivanja, praćenja i lečenja benignih i malignih tumorskih promena hirurškim putem - kaže dr Marija.

Važno joj je poverenje pacijentkinja, jer smatraju "da je žena ženi najbolji savetnik", kada su u pitanju onkološke bolesti dojke. Marija kaže da bi volela da radi u svom kraju, da pomaže i operiše pacijentima baš na jugu Srbije, jer se sve operacije mogu raditi i u hiruškim salama zdravstvenih centara.

- Volim taj kontakt koji se ostvaruje u manjim sredinama, gde se svi poznajemo. Kao lekar i humanista puno polažem na izgradnji poverenja između pacijenata i lekara, jer mislim da je to pola posla. Na sreću rana dijagnostika i napredak u medicini doveli su do toga da je karcinom dojke uglavnom bolest sa dobrom prognozom kada se na vreme operativno tretira - pojašnjava dr Marija Antić.

Paralelno sa spremanjem supspecijalističkog ispita Marija u saradnji sa Društvom onkoloških pacijenata iz Vranja želi da održi edukativna i konsultativna predavanja kako bi rešila pacijentkinjama, ali i zdravim ženama brojne nedoumice koje ih prate kada su ove vrste bolesti u pitanju.