SVET U SUZAMA! Preminula istinska sportska legenda

LEGENDARNI španski bokser, Hose Legra, preminuo je u 83. godini. Ovu informaciju saopštila je Svetska bokserska federacija (WBC).

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Legra, koji je u javnosti zbog svoje brzine bio poznat kao "Puma iz Barkoe", dominantan je bio tokom šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog veka.

Kako prenosi "Telegraf", profesionalnu karijeru počeo je na Kupi, a potom se preselio u Španiju.

Imao je impresivan niz od 60 uzastopnih pobeda, a jedini poraz u periodu od 1963. do 1967. godine naneo mu je Hauard Vinston.

Prvu veliku titulu, pojas evropskog šampiona u perolakoj kategoriji, osvojio je 1967. godine spektakularnim nokautom u trećoj rundi protiv Francuza Iva Demarea.

Dva puta je osvojio titulu WBC šampiona sveta, to je učinio 1968. i 1972. godine.

Rukavice je okačio o klin sa impozantnim učinkom od 129 pobeda i 11 poraza.

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