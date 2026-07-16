SVET U SUZAMA! Preminula istinska sportska legenda
LEGENDARNI španski bokser, Hose Legra, preminuo je u 83. godini. Ovu informaciju saopštila je Svetska bokserska federacija (WBC).
Legra, koji je u javnosti zbog svoje brzine bio poznat kao "Puma iz Barkoe", dominantan je bio tokom šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog veka.
Kako prenosi "Telegraf", profesionalnu karijeru počeo je na Kupi, a potom se preselio u Španiju.
Imao je impresivan niz od 60 uzastopnih pobeda, a jedini poraz u periodu od 1963. do 1967. godine naneo mu je Hauard Vinston.
Prvu veliku titulu, pojas evropskog šampiona u perolakoj kategoriji, osvojio je 1967. godine spektakularnim nokautom u trećoj rundi protiv Francuza Iva Demarea.
Dva puta je osvojio titulu WBC šampiona sveta, to je učinio 1968. i 1972. godine.
Rukavice je okačio o klin sa impozantnim učinkom od 129 pobeda i 11 poraza.
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