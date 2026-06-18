RUSI "GASE" MASKOV "STARLINK": Moskva napravila kompleks radio-elektronske borbe za gušenje satelitske veze iz SAD

RUSI su napravili kompleks radio-elektronske borbe "Talas kupola garant" za gušenja satelitske veze "Starlink", koju koristi ukrajinska vojska.

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Sastoji se iz nekoliko satelitskih "tanjira" i proizvodi moćne talase koji stvaraju smetnje "Starlinku" prekidom veze sa terminalima na zemlji, dok obezbeđuje zaštitu na oko 20 kvadratnih kilometara.

Standardna varijanta ima osam satelitskih antena, a može se montirati na raznu tehniku. Pred ruskim inženjerima je sad zadatak da najnovije sisteme VKG serijski proizvode, jer "Starlink" ima veliki broj terminala širom Ukrajine.

Na magistralnom putu Novorosija, dugom 410 kilometara, koji spaja Krimsko poluostrvo sa kontinentalnim delom Rusije, već su postavljeni novi kompleksi radio-elektronske borbe za gušenje satelitske veza "Starlinka". Prošle nedelje na tom putu ukrajinski dronovi avionskog tipa su gađali cisterne koje su prevozile gorivo na Krim.

Prva iskustva korišćenja novih sistema ometanja satelitskih veza pokazala su se kao dobra. Ruski ekspert Sergej Truhačev kaže da sistem ne isključuje potpuno "Starlink", već blokira konkretni satelit kad proleće nad zonom gde se vodi radio-elektronska borba. Rusi guše određene frekvencije koje koristi ukrajinska vojska. Inače, Poljska se obavezala da troškove "Starlinku" za Ukrajinu plaća Varšava.

Da bi zaštitili veći deo puta dežuraju i operateri grupe "Rubikon", koji uspešno obara ukrajinske dronove. Rusi rade i na tome da se tu nađu i grupe koje će teškim mitraljezima gađati protivničke bespilotne letelice. Pojačaće se i radarske ekipe za otkrivanje dronova koji mogu da lete i prilično nisko.

Nova ruska hibridna raketa-dron "banderolj" : Ubistvena "pošiljka"

Rusi su otpočeli masovno da koriste hibridnu raketu-dron "banderolj", bržu od "šaheda", a jeftiniju od "kalibra". "Banderolj", u prevodu pošiljka, već pravi velike probleme ukrajinskom PVO, jer je znatno brža od drugih dronova.

Za sada Rusi ne saopštavaju detaljne karakteristika "pošiljke". Moskovski eksperti kažu da košta oko 70.000 dolara. Dužina joj je pet metara, razmah krila dva metra, a teška je 500 do 600 kilograma. Bojevi deo teži 150 kilograma. U poslednjoj etapi leta razvija brzinu od 650 kilometara na čas, a domet joj je oko 500 kilometara. Za navigaciju koristi rusku kosmičku vezu i ima višekanalnu antenu "kometa".

"Banderoljom" se može gađati iz aviona i helikoptera i ne mogu da je obore ukrajinski dronovi-presretači, već jedino skupi modeli rakete "patriot" ili avionske rakete vazduh-vazduh.