Suđenja

DONETA PRESUDA U SLUČAJU RIBNIKAR! Evo na koliko su osuđeni Vladimir i Miljana Kecmanović

В.Н.

18. 06. 2026. u 10:59

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VIŠI sud u Beogradu izrekao je danas u 10 sati presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dečaka ubice iz OŠ "Vladislav Ribnikar" na ponovljenom suđenju. Oba roditelja su osuđena na zatvorske kazne.

ДОНЕТА ПРЕСУДА У СЛУЧАЈУ РИБНИКАР! Ево на колико су осуђени Владимир и Миљана Кецмановић

Foto: N. Skenderija

Vladimir je osuđen na 14 godina i šest meseci zatvora, a Miljana Kecmanović na dve godine i 11 meseci zatvora!

Njima se sudilo u ponovljenom postupku nakon što je Apelacioni sud u Beogradu naložio ponovno suđenje i ukinuo prvostepenu presudu kojom je Miljana bila osuđena na tri godine, a Vladimir na 14 i po godina zatvora.

Miljana Kecmanović stigla je u sud u pratnji advokata oko 9.40 sati na izricanje presude.

Foto: N. Skenderija

Ovo je inače ponovljeni postupak, nakon što je Apelacioni sud u Beogradu naložio ponovno suđenje i ukinuo prvu prvostepenu presudu kojom je Miljana bila osuđena na tri godine, a Vladimir na 14 i po godina zatvora.

Tužilaštvo je, u završnoj reči, na ponovljenom suđenju predložilo da se Kecmanovići osude na maksimalne kazne zatvora, odnosno, Vladimir Kecmanović na 14 godina i 11 meseci, a Miljana Kecmanović na tri godine zatvora.

Sa druge strane, odbrana Kecmanovića je tražila oslobađajuće kazne tvrdeći da nisu dokazani navodi optužnog akta, odnosno da nema dokaza da su optuženi izvršili krivična dela koja im se stavljaju na teret.

Foto: Фото: Н. Скендерија

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Vladimir je u završnoj reči naveo da će teret tragedije nositi do kraja života, ponavaljući da su oni brižni roditelji i da ne zna kako je do zločina došlo.

(Blic)

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VIŠI sud u Beogradu objaviće danas nakon ponovljenog suđenja prvostepenu presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima Koste, učenika sedmog razreda, koji je pre tri godine 3. maja 2023. počinio masovan zločin u svojoj Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar". On je tada uzeo iz kuće očeve pištolje i municiju i pobio devetoro dece i školskog čuvara, a petoro dece i nastavnicu istorije teško ranio.

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