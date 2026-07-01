PADA KLJUČNI UKRAJINSKI GRAD: Rusi na pragu zauzimanja istočnog dela Konstantinovke, operacija se privodi kraju
ORUŽANE snage Rusije gotovo su u potpunosti oslobodile istočni deo Konstantinovke, saopštio je komandant bataljona 1442. motorizovanog puka Južne grupacije snaga, pozivnog znaka Rezvi.
- Već se privodi kraju zauzimanje istočnog dela - prenosi njegove reči Ministarstvo odbrane Rusije.
Konstantinovka ključan logistički pravac
Takođe, borci čiste privatni sektor u rejonu Pervomajskog, a planira se napredovanje u pravcu Aleksejevo-Družkovke.
Kako je naveo vojnik, da bi ušla u Konstantinovku, vojska je morala da savlada sistem inženjerijskih prepreka, uporišta i žičanih barijera, koje su Oružane snage Ukrajine gradile godinama.
Grad se nalazi na severu DNR, 55 kilometara od Donjecka. Ima ključnu ulogu u snabdevanju ukrajinskih snaga u kramatorsko-slavjanskoj aglomeraciji, jer se tamo nalazi veliki tranzitni železnički čvor.
Kako je krajem prošle nedelje izjavio predsendik Rusije Vladimir Putin, pod kontrolom ruske vojske nalazi se 96 odsto tog naseljenog mesta.
(RIA)
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